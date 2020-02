Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Isohannin suku lahjoitti Kannuksen kaupungille Justus Sarisalon yhden varhaisimmista töistä. Maalaus on kulkenut Isohannin perintönä sukupolvelta toiselle.

– Isoisäni Väinö Isohanni ja Justus Sarisalo kävivät rippikoulua samaan aikaan. Siellä isoisäni oli ostanut Justukselta nyt lahjoitetun taulun. Teimme suvun kesken päätöksen lahjoituksesta tätini Anneli Isohannin perinnönjaon yhteydessä, Veli-Matti Isohanni kertoo.

Väinö Isohanni oli syntynyt (1903) vuotta myöhemmin kuin Sarisalo, mutta ilmeisesti Amerikan vuodet vaikuttivat, että Sarisalo kävi rippikoulun vuotta vanhempana. Väinö Isohanni kuoli 1990 ja hänen lapsistaan elävät edelleen Kannuksessa asuva Tuomo Isohanni ja Kokkolassa asuva Annikki Sederberg.

Teoksessa kalastajat ovat myrskyssä ja taustalla on majakka. Jo 16 vuotiaana Sarisalo on saanut vangittua erinomaisesti hetken taululle. Taulu on vuodelta 1918 ja siinä Sarisalo on käyttänyt vielä sukunimeä Staudinger. Vasta vuonna 1936 hän suomensi Staudingerin Sarisaloksi. Sarisalo syntyi vuonna 1902 ja kuoli vuonna 1985.

– Teos on väreiltään hyvin voimakastunnelmainen ja intensiivinen. Siinä on sävyä, johon Sarisalo palasi myöhemmällä urallaan, Lestijokilaakson Taideyhdistyksen puheenjohtaja Leila Keski-Korpi kertoi.

Kaupungilta maalausta olivat vastaanottamassa sivistysjohtaja Leena Kivijakola , kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli Joensuu ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kari Gromoff.

Justus Sarisalon kokoelmaa säilytetään Kannuksen kaupungin virastolla. Osa kokoelmasta on esillä Galleria Justuksessa Sarisalon pysyväisnäyttelyssä, johon tauluja vaihdetaan noin kerran tai kahdesti vuodessa. Nyt lahjoitettu taulu on esillä kaupungintalon kahviossa.

