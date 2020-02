Minna Vörlinin kolumni: Mummon matkassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Huolimatta siitä, että tämän tekstin kirjoittamista edeltävänä iltana tapasin kirjoittajakurssilla kolme kirjoittavaa isoisää, tulivat tänään mieleeni isoäidit eli mummot. Syitä tähän on kaksi. Ensiksikin luin valtakuntamme laajalevikkisestä lehdestä ikäihmisestä, joka koki sellaista yksinäisyyttä, että oli alkanut puhua viherkasvilleen puhekykyä ylläpitääkseen.

Toinen syy siihen, että mummot ovat tänään mielessäni, on esikoislapseni varttuminen rippikouluikään. Ennen joulua olin hänen kanssaan rippikoulun aloitustapahtumassa, jossa lehtori totesi meidän kaikkien olevan kotimatkalla. Jäin miettimään tätä ja päädyin ajatelmaan, että me kaikki olemme koko ajan matkalla jonnekin. Suuri matka sisältää paljon pieniä etappeja.

Tapasin oman mummoni viimeistä kertaa omissa rippijuhlissani. Lähtiessään hän toivotti minulle hyvää matkaa. Tuolloin sitä oli tietenkin vaikea käsittää, mutta myöhemmin olen tainnut ymmärtää, mitä hän tarkoitti. Seuratessani esikoiseni rippikoulutaivalta olen usein miettinyt mummoani. Lapsena ihailin hänen supertaitojaan. Yksi niistä oli punaisen omenan kuoriminen veistä nostamatta siten, että kuori muodosti katkeamattoman nauhan. Ostan edelleen jouluksi perheelleni noita samaisia jauhoisia omenoita. Toinen hänen supertaidoistaan oli pamauttaa nyrkillä juuttunutta levysoitinta niin, että laulu jatkui oikeasta kohdasta, eikä pompannut hitusta eteenpäin. Ihan takuulla laulu pomppasi, jos esimerkiksi minä yritin soitinta pamauttaa. Mummoni kolmas supertaito oli nenäliinat. Oltiinpa missä tahansa, hän löysi aina nenäliinan, kun sitä tarvittiin. Myöhemmin olen pohtinut, kuinka monta nenäliinaa oikein voikaan mahtua mummon hihaan.

Minulla on ollut viisi mummoa. Tämän jo esitellyn mummon lisäksi minulla oli mummo, jota en koskaan ehtinyt tapaamaan. Tätä mummoa tuuraamaan olin kuitenkin saanut kolme hienoa ihmistä, joita kaikkia kutsuin mummoksi yhteisen matkamme loppuun saakka. Kaikki nämä mummoni olivat hyvinkin erilaisia ihmisiä. Olen huomannut, että erilaisia kaikki mummot ovat muutenkin. Toiset käyvät kuntosalilla ja toiset tikkaavat kotona sukkaa. Ja sitten on kaikenlaisia mummoja tältä väliltä. Itse tunnen esimerkiksi yhden koko päiväkodin mummon. On varsin herttaista, miten hän vastaa hymyillen, olipa mummoksi kutsuja sitten oma lapsenlapsi tai joku hänen kavereistaan.

On tietenkin surullista, että jotkut mummoista (ja papoista) ovat yksinäisiä. Yksinäisyyttä on sanottu yhteiskuntamme vitsaukseksi. Siksi kysynkin, että voisiko seuraava kahvivieraamme olla naapurin yksinäinen mummo? Tai voisimmeko ottaa kahvitarpeet ja nisupullat mukaan ja mennä häntä tapaamaan? Heti tänään. Väitän, että ihminen on aina viherkasvia parempi keskustelukumppani, vaikka kuuntelutaidossa voi tälle toki hävitäkin.

Minna Vörlin

kannuslainen harrastelijakirjoittelija