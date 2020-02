Susanna Tuikka aloitti hallintojohtajana Lestijärven kunnassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Susanna Tuikka aloitti Lestijärven hallintojohtajana tämän kuun alussa. Hän on koulutukseltaan agrologi (AMK) ja sanoo olleensa aina kunnallisista asioista kiinnostunut.

Ullavalaislähtöinen Tuikka on asunut pitkään Lestijärvellä. Hän on toiminut maatalousyrittäjänä miehensä Petrin kanssa. Perheeseen kuuluu lisäksi neljä lasta. Susanna tutustui Lestijärven ja sen asukkaisiin aikanaan kesätyönsä kautta. Hän toimi kampaajana ja perusti myöhemmin myös oman parturi-kampaamo -yrityksen.

- Nyt ajattelin kokeilla kepillä jäätä ja tässä sitä nyt ollaan, Tuikka toteaa työhuoneessaan Lestijärven hallintojohtajana.

Kokeilu kannatti ja edessä on normaali kuuden kuukauden koejakso.

Tuikka ei ole ensimmäinen Lestijärven hallintojohtaja. Jo 1990-luvulla Lestijärven hallintojohtajaksi valittiin Ari Kinnunen tilanteessa, jossa silloinen kunnanjohtaja Jari Kangasvieri hoiti Kaustisen seutukunnan seutujohtajan virkaa. Myöhemmin Kinnunen valittiin Lestijärven kunnanjohtajaksi Kangasvieren siirtyessä vakituisesti hoitamaan tehtäväänsä seutukunnassa. Nykyisin Ari Kinnunen on Pihtiputaan kunnanjohtaja.

Susanna Tuikka hyppäsi Lestijärvellä työhönsä kiireiden keskelle. Normaalista poiketen jääpurjehduksen MM-kisojen järjestäminen toi oman haasteensa heti kärkeen. Tuikka sanoo, että tavallisessa päivärytmissä varmasti kuntatalouden ongelmat nousevat esille. Hänen harteillaan ovat tietysti myös talousarvion laadintaan ja sen valvontaan liittyvät tehtävät. Hän on juuri saanut lähetettyä kunnanhallituksen esityslistat luottamushenkilöille. Se on vaatinut asioiden valmistelua. Henkilöstöhallinto on myös hallintojohtajan hyppysissä. Lisäksi hän toimii kunnanjohtajan sijaisena.