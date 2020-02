Varamiehen satumainen kolumni: Sadun siivellä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kirjasto on kiva paikka. Vaikka silmät kiinni haparoisi, on todennäköistä, että saa käteensä kovakantisen kirjan. Hyvällä onnella voi osua myös pehmeään ja lämpimään kirjastotätiin tai loppusoinnullisia säkeitä kuplivaan muusaan.

Kirjan on aina joku kirjoittanut tai vähintään toimittanut. Kirjan tekemiseen ei riitä innostus, hyviltä tuntuvat mielipiteet ja kova aikominen. Aikominen on vaihdettava tekemiseen. Tekeminen vaatii sanojen hallintaa. Sanoja ei pidä syytää samaan kasaan niin paljon, että ajatukset hukkuvat niiden alle. Ennen kaikkea tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Kun näkee painotuoreen valmiin kirjan, on syytä onnitella.

Tiistaina julkistettiin Kannuksen kirjastossa viehättävä kirja: Kotinavetan satuja. Kirjoittajaan minulla on lämmin ja kunnioittava suhde. Hän on ollut opettajani kansalaisopistossa useita vuosia, olen siis opetuslapsi. Kirjassa on tarinaa tukevia värikkäitä piirroksia. Kuvat ovat selkeitä, mutta niissä on salaperäistä hämyä. Tekee mieli kurkistaa kuvien taakse.

Sadun hyvä esityspaikka on kertominen iltanuotiolla, joka voi palaa päivällä ja yölläkin. Kerrottuna sadut jättävät muistijäljen, mutta muutoin katoavat tuuleen, vaikka olisi tyyntä. Kirjaan painettuna ne säilyvät ja niiden pariin voi aina palata. Siinä on kirjan merkitys.

Sadut on suunnattu lapsille, myös opetuslapsille. Lapsilla on parhaat edellytykset ymmärtää sanoma ja opetukset, kun tosikkojen piirtämät rajat eivät ole kangistaneet mielikuvituksen kulkua. Sadun ajatukset ja teot ovat puhtaita. Ystävyys, suvaitsevaisuus, toisten kunnioittaminen ja auttaminen. Likaiset puheet tulevat myöhemmin kuuluville, vaikka jättäisi korvat pesemättä.

Sadun maailmassa ei ole rajoja, ei kylttejä: pääsy kielletty, yksityisalue. Kaikkialle saa mennä, yli, ali ja läpi, paikkoja rikkomatta. Siinä maailmassa ei verottaja vaani, sudet voivat olla ystäviä ja koronavirukset kelpaavat maksuksi pastilleja ostettaessa. Mielikuvitus voi lentää, vaikka siipi olisi poikki.

Satuolentoina voivat esiintyä eläimet, kasvit, esineet, jopa poliisipäälliköt ja maaherrat. Satua voi käyttää myös hyödyksi. Nuorin lapsemme ei tykännyt pikkuisena olla saunassa. Löylykauha tuli ylös kiulusta ja paljasti halunsa esiintyä kirkkoherrana. Saunapapin saarnat viehättivät ja kun pesusieni yltyi vielä kanttorina veisaamaan, pesemiseen riitti hyvin aikaa ja oli mukavaakin.

Sadut ovat aina totta. Joskus kuulee valehtelusta käytettävän ilmaisua: puhuu satuja. Se on törkeää sanojen väärinkäyttöä. Valehtelu on aina valehtelua ja säilyy sellaisena, vaikka sitä ei ole pöytäkirjaan merkitty. Sillä on lyhyet jäljet. Jokainen tulee niiden jälkien päähän ja saa ansionsa mukaan. Mutta sadunkertoja istuu levollisesti nuotiolla eikä savu tule silmille.