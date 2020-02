Niko Jämsä ryhtyi sähköalan yrittäjäksi Toholammilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jämtek on toholampilaisen Niko Jämsän perustama uusi sähköalan yritys.

– Tarjoan sähkötöitä uudis-, remontti- ja saneerauskohteisiin ja myös sähkötarvikkeiden myyntiä. Toiminta-alue on Toholammin lisäksi kaikki naapurikunnat ja tarvittaessa pääsen kauemmaksikin, tuore yrittäjä kertoo.

Sähköasentajaksi opiskellut Jämsä työskenteli ennen yrittäjäksi ryhtymistä oululaisessa sähköalan yrityksessä, Oulun Sähkötek Oy:ssä.

– Tein siellä usein kolme pidennettyä päivää ja tulin sitten takaisin Toholammille. Tein myös jonkin verran tällä alueella sähkötöitä oululaisen firman alla, joten jonkin verran valmista asiakaspohjaa on olemassa, Jämsä kertoo.

Oulussa sähköasentajan työn pääpaino oli uusissa rakennuksissa.

– Tällä alueella painottuu remontin yhteydessä tehtävät sähkötyöt. Keittiörempan yhteydessä laitetaan samalla usein valaistus kuntoon, Jämsä havainnollistaa.

Suurimpaan osaan kohteista laitetaan tänä päivänä led-lamput. Led-tekniikka mahdollistaa jopa 85 prosenttia paremman energiatehokkuuden perinteiseen lamppuun verrattuna.

– Led on myös paljon turvallisempi vaihtoehto.

Jämsä tavoittelee asiakkaikseen yksityistalouksien lisäksi myös yrityksiä.

– Useampi yritys on ollut jo yhteydessä. Sieltä varmasti syntyy hyviä yhteistyökuvioita tulevaisuudessa.

Kotitalousvähennystä voi saada kotitaloustyöstä, jota teetetään kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus.

– Kotitalousvähennystä kannattaa ehdottomasti hyödyntää, Jämsä muistuttaa.

Kotitalousvähennystä voi saada maksimissaan 2 250 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa.

Yrittäjäksi ryhtyminen ei pelottanut sen kummemmin nuorta miestä.

– Isäni on yrittäjä ja olen nähnyt sen mitä yrittäjyys vaatii. Ei siinä kauan tarvinnut miettiä, kun toiminimen laitoin pystyyn. Töitä on riittänyt alkuun kohtuudella, mutta ainahan sitä saisi enemmänkin olla, Jämsä tuumii.

Nikon vaimo, Jenna Jämsä sai töitä Sievistä ja pariskunta muutti samalla pysyvästi Toholammille. Samalla liikunnallisen Nikon salibandyharrastus sai uutta potkua.

– Nyt ehtii Toholammin Urheilijoiden treeneihin aivan eri tavalla, kun asuu paikkakunnalla.

TU:n kausi ei ole mennyt toivotulla tavalla.

– En tiedä mistä se on kiikastanut. Vaikeaahan tuo on ollut tällä kaudella. TU:ssa on kyllä muuten ollut aina hienoa pelata, kun saatiin vielä oma täysmittainen urheiluhalli tänne, Jämsä iloitsee.

