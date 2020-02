Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Himanka

Himangan Urheilijoiden Aamu Uusitalo, 14, on mennyt suurin harppauksin eteenpäin seiväshypyssä. Hän on parantanut omaa halliennätystään lukemiin 320, joka on vain kaksi senttiä alempana kuin ikäluokan kärkitulosta hallussaan pitävän Lappajärven Veikkojen Janna-Juulia Mäenpään tulos 322.

– Aloitin seiväshypyn yksitoistavuotiaana, kun piti saada seuracupiin seiväshyppääjä keräämään pisteitä HU:lle. Siitä se sitten innostus lähti. Tämä on sopivan koukuttava laji. Monipuolinen laji, jossa ei koskaan voi tulla liian hyväksi, Uusitalo tuumii.

Valmentajakin löytyi läheltä, kun pappa Hannu Tulasalo teki paluun seiväsvalmennukseen.

– Aamu tuli koputtelemaan oveen ja kyselemään minua mukaan valmentamiseen. Intoa Aamulla on kyllä hyvin, pappa kehuu.

Tulasalon hioutunut valmennussilmä näkee Aamussa paljon potentiaalia.

– Suurimmat kehityksen paikat ovat nopeudessa ja vartalonhallinnassa. Telinevoimistelulla saa paljon hyötyjä seiväshyppyyn, Tulasalo sanoo.

Hannu tuli seipään pariin poikansa Ilkka Tulasalon kautta.

– Ilkka halusi vängällä aikanaan Kannukseen, jossa Tapani Haapakoski luennoi seipään saloista. Siitä sitten innostuin lajista. Seipäässä täytyy olla rohkea, ei saa epäröidä yhtään suoritushetkellä, Tulasalo sanoo.

Ilkka ylitti aikanaan hallissa tasan viisi metriä, mutta se ei ole kuitenkaan HU:n ennätys. Seuran ennätys on HU:ta hetken edustaneelle Mikko Latvalalla (530).

Aamu Uusitalon seuraava tähtäin on Junior Indoor Gamesit Tampereella. Myös ikäluokan ensi kesän SM-kisat Naantalissa on merkitty kalenteriin.

Himangan urheiluhalli on perinteisesti ollut alueen seiväshyppääjien kohtaamispaikka. Seiväskisoja siellä järjestetään tasaisin väliajoin.

– Uusimpana yhteistyönä on perustettu Himangan seivästalli. Siinä on urheilijoita ainakin Himangalta, Kalajoelta, Kannuksesta ja Kälviältä, Hannu Tulasalo paljastaa.

Himangan seivästalli on perustettu virallisesti 2020 alkuvuodesta, mutta toiminta on ollut jo käynnissä useamman vuoden. Päävalmentajana toimii entinen aktiivihyppääjä Markku Sipilä. Sipilä on ylittänyt kilpavuosinaan 531. Tämän korkeuden ylittäneitä seiväshyppääjiä on Suomessa noin 150.

Tukikohtana ja talvikauden harjoittelupaikkana tallilla toimii Himangan urheiluhalli.joni.maki-petaja@lestijoki-lehti.fi