Ensilähetys perjantaina. Jyväskylässä asuva kannuslainen Teemu Junkala osallistuu The Voice of Finland -laulukilpailuun. Laulajan uralle ensipotkun antoi tällä hetkelläkin musiikkia Kannuksessa opettava Marjo Perkkiö.

Ensilähetys perjantaina. Jyväskylässä asuva kannuslainen Teemu Junkala osallistuu The Voice of Finland -laulukilpailuun. Laulajan uralle ensipotkun antoi tällä hetkelläkin musiikkia Kannuksessa opettava Marjo Perkkiö.

Kannuslaissyntyinen Teemu Junkala, 26, esiintyy huomenna perjantaina The Voice of Finland -ohjelmassa Nelosella. TVOF:n yhdeksäs tuotantokausi pyörähti käyntiin tammikuun lopulla ja nyt on siis Junkalan vuoro päästä parrasvaloihin.