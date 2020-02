Rahanpesusta tuomittu Oskari Laakeri jätti eropyynnön luottamustehtävistään – Toholammin kunnanvaltuustoon nousee Kosti Tervala

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammin kunnanvaltuutettu Oskari Laakeri, 22, on pyytänyt eroa Toholammin kunnanvaltuustolta luottamustehtävistään. Laakeri on ollut perussuomalaisten edustajana kunnanvaltuustossa. Hän on ollut myös suhteellisten vaalien lautakunnan jäsenenä.

Laakeri on ollut nuorin Toholammin kunnanvaltuutetuista. Hänen tilalleen valtuustoon nousee Kosti Tervala.

Toholammin kunnanhallitus käsitteli eroanomusta ja vie sen seuraavaan kunnanvaltuustoon lopullisesti päätettäväksi.

Laakeri sai tammikuussa kahden vuoden vankeustuomion törkeästä rahanpesusta. Laakerin vankeusrangaistus oli ehdollinen.

Aiemmin uutisoitiin, että perussuomalaisten puoluehallitus käsittelee Laakerin tilannetta seuraavassa kokouksessaan helmikuun lopulla. Puoluehallituksessa käydään keskustelua siitä, voiko Laakeri jatkaa puolueen jäsenenä.