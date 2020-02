Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta on selkeästi Suomen tuulivoimaisin maakunta, kertoo Suomen tuulivoimayhdistyksen selvitys. 39 prosenttia Suomen tuulivoimasta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla. Seuraavaksi eniten tuulivoimaa on Pohjanmaan, Lapin, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Loput 15 prosenttia Suomeen asennetusta tuulivoimakapasiteetista on jakaantunut kymmeneen muuhun maakuntaan.

Vuoden 2019 aikana rakennetut tuulivoimalat nostivat Suomen tuulivoimakartalle uusia tuulivoimakuntia, kuten Kurikan ja Kannuksen kaupungit. Tuulivoimaloiden kiinteistöveroa maksetaan tällä hetkellä yli 70 suomalaiskuntaan.

Vuoden 2019 aikana Suomeen rakennettiin 56 uutta tuulivoimalaa Närpiöön, Isojoelle, Kurikkaan, Kannukseen ja Iihin. Närpiö ja Kannus siirtyvät samalla myös Suomen kymmenen suurimman tuulivoimakunnan listalle. Suomen suurin tuulivoimakunta on edelleen Kalajoen kaupunki 64 tuulivoimalallaan ja reilulla 200 megawatilla.

Pienelle kunnalle tuulivoiman tuoma kiinteistövero voi olla merkittävä lisätulo.

Suomen suurin tuulivoimakunta Kalajoki sai vuoden 2019 aikana yhteensä 1,7 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloa 64 tuulivoimalastaan.