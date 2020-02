Lestijokilaakson innokkaita liikkujia palkittiin Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa palkittiin alueen urheilijoita ja liikuttajia. Kunnat saivat juhlassa palkita vuoden liikuntateon.

Kannuksessa palkittiin Janne Nivalan vetämän Timmitiimi. Palkinnon saaja on iloinen eläkeläisten joukko, joka on tuonut tempauksillaan näkyvyyttä ikäihmisten liikuntaan. Toiminnasta välittyy aito liikunnan riemu, yhteisöllisyyden voima ja oman jaksamisen tukeminen liikkumisen avulla. Heidän mottonsa on ”Liikumme muodon vuoksi”, mikä kuvastaa hyvin joukon leikkisää luonnetta. Palkittava edustaa nykyaikaista kevyttä yhteisöllisyyttä, kyse ei ole rekisteröityneestä yhdistyksestä tai virallisesta toimijasta, ja toiminta on matalan kynnyksen liikuntaa.

Lestijärvi palkitsi Lestijärven palomiehet ry:n. Palkittava on noin kymmenen miehen yhdistys, joka kesällä 2019 rakensi täysimittaisen, 18-väyläisen frisbeegolfradan Lestijärven kirkonkylälle. Hankkeen kustannusarvio oli 26 400 euroa, josta leader-avustus kattoi 60 %. Omarahoituksen osuus oli noin 10.000 euroa. Talkoita tehtiin satoja tunteja. Palomiesten lisäksi talkoissa oli paikallisia nuoria alan harrastajia. Palomiehet ovat luvanneet opastaa uusia alan harrastajia sekä lainata tarvittaessa välineitä.

Kalajoki palkitsi Pernun liikuntaperheen Himangalta. Pernun perhe, joka jo neljässä polvessa, Toivo, Olavi, Risto ja Joonas, ovat suurella sydämellä, tarjonneet liikuntamahdollisuuksia, valmennusta, harjoituksia ja huoltoa kaiken ikäisille. He ovat myös hoitaneet Pernun hiihtomajaa ja ampumahiihtorataa kymmeniä vuosia ansiokkaasti.

Toholampi palkitsi Markku Ranta-Ylitalon. Toholammilla oli 9-väyläinen frisbeegolf-rata viime kevääseen asti. Ranta-Ylitalo suunnitteli ja toteutti Raimo Kallion kanssa loput 9 väylää eli Toholammilla on nyt 18-väyläinen kehuja saanut rata. Frisbeegolf on noussut Toholammilla erittäin suosituksi kesälajiksi kaikissa ikäluokissa.