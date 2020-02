Nimipäivä torstaina: Isosaaren Tiia Kannuksesta on iloinen kun saa auttaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jos Tiia Isosaari olisi ollut poika, hänestä olisi tullut Atte. Äidille tärkein kriteeri oli, että nimessä ei olisi ärrää eikä ässää, että se olisi helppo sanoa silloinkin, jos nuo äänteet aiheuttaisivat puheessa hankaluutta. Niin Tiiasta tuli Tiia Emilia.

Tiia on kolmilapsisesta sisarussarjasta vanhin. Kahdesta pikkuveljestäkään ei tullut Attea: he ovat Tuukka ja Taavi.

– Olisi ehkä koko lapsikatraasta tullut A-alkuinen, jos minustakin olisi, Tiia Isosaari arvelee.

Tiia Isosaari on syntynyt Sievissä mutta muuttanut aivan pienenä Kannukseen. Hän kirjoitti viime keväänä ylioppilaaksi Kannuksen lukiosta ja pääsi heti syksyllä aloittamaan opinnot toiveittensa alalla. Hän opiskelee Centriassa sosionomiksi. Koulutus oli ainoa, johon hän oli hakenut, ja ykkösvaihto oli juuri Kokkola. Pisteet olisivat riittäneet myös Ouluun tai Vaasaan.

Tiia Isosaarta kiinnostaa suuntautua varhaiskasvatukseen. Hän kertoo tehneensä kaikki kouluajan tet-jaksot Kannuksessa päiväkodeissa tai alakoulun eskarissa. Edessä on ensimmäinen ammattikorkeakouluajan työssäoppimisjakso, sekin päiväkodissa Kälviällä.

On Isosaarella tosin ikäihmisistäkin kokemusta. Hän käy viikonloppuisin siivoamassa erään iäkkään miehen kotona Kannuksessa ja samalla tulee juteltua paljon. Sen lisäksi hän on saanut seurakunnan diakoniatyön kautta yhteyden vanhempaan naiseen, jonka luona hän vierailee viettämässä aikaa joka toinen viikonloppu. Molempien kanssa Tiia on ystävystynyt.

– Inspiroiduin siitä tiedosta, miten paljon sosiaaliset suhteet vaikuttavat vanhusten terveyteen. On monia vanhempia ihmisiä, jotka asuvat yksin ja joille yksi ystävä lisää ei varmasti ole haitaksi. Olen halunnut olla avuksi, ja koen että saan paljon itsekin.

Opiskelujen alkaessa Tiia Isosaari muutti Kannuksesta Kokkolaan. Asunnon Tiia jakaa ammattiopistossa opiskelevan poikaystävänsä kanssa. Pari on seurustellut jo useamman vuoden, ja molemmat käyvät joka viikko lapsuudenkodeissaan Kannuksessa. Ukrainalaissyntyiselle pojalle perhe on tärkeä ja lisäksi häntä vetävät Kannukseen jalkapalloharjoitukset.

Tiian Kannuksessa viettämää aikaa rajoittaa vähän aikaa sitten otetun hamsterin hoito.

Lemmikki oli ex tempore -hankinta. Tiian oli tarkoitus lähteä vain luokkakaverinsa seuraksi, kun tämä meni hakemaan hamsteria Pedersörestä, mutta ihastui sen sisarukseen.

– Vuokra-asunnossa oli lemmikkikielto, mutta soitin saman tien vuokranantajalle ja kysyin, voisiko hamsterin ottaa ja sain luvan. Samassa hässäkässä piti hommata häkit ja muut tarvikkeet.

Hamsterisisarusten omistajat järjestävät joskus hamsteritreffejä eli kokoontuvat lemmikkeineen jomman kumman luo kahville. Hamstereilla ei tosin ollut enää ensimmäisillä treffeillä sisarusrakkautta jäljellä vaan ne alkoivat tapella.

– Pidämme niitä sitten juoksupalloissa lattialla.

