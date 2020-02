Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro laulaa Mozartia ja Schubertia Toholammilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tasokasta kuorolaulua kuullaan Toholammilla sunnuntai-iltana 9. helmikuuta, kun Keski-Pohjanmaan maakuntakuoro esiintyy Toholammin kirkossa. Konsertin johtaa Simo Kangas.

Kuoroa säestää jousiyhtye ja urkurina toimii Risto Ainali. Solisteina laulavat Kaisa Koskela-Nevalainen, sopraano, Velipekka Pakkala, tenori ja Veli Ainali, basso.

Kuoro esittää Toholammin kirkossa pidettävässä konsertissa Schubertin G-duurimessun. Lisäksi kuoro laulaa Mozartin Lacrimosan ja Bachin Halleluja-kuoron.

Tällä samalla ohjelmalla kuoro pitää konsertin Helsingin Keskipohjalaisten kutsumana 25.4 Helsingissä Paavalin kirkossa.

Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro perustettiin vuonna 1952 ”tehtävänään kehittää kuorolaulun yleistä tasoa, herättää lauluinnostusta, kasvattaa tervettä laulumieltä ja yhteishenkeä eri seutujen kesken”.

Kuorolla on ollut onnea saada alusta asti pitää johtajinaan maankuuluja kuoromiehiä, kuten Jorma Tolonen, Ossi Elokas, Eino Haipus, Matti Hyökki ja Eero Erkkilä. Kuoron nykyinen johtaja Simo Kangas on jatkanut menestyksellisesti vuodesta 1983 lähtien edellisten johtajien viitoittamalla tiellä.

Kuoron vahvuus on 40 laulajaa, jotka ovat eri puolilta Keski-Pohjanmaata.

Keski-Pohjanmaan Maakuntakuoro on tehnyt useita konserttimatkoja eri puolille Eurooppaa sekä Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Kuoro on osallistunut useita kertoja myös SULASOLin järjestämiin kuorokilpailuihin ja menestynyt niissä hyvin. Perinteisten kuorolaulujen lisäksi kuoro on esittänyt suuria kirkkomusiikkiteoksia.