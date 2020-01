Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lestinjokilaakson Autokatsastus sulkee ovensa tammikuun lopussa. Samoihin tiloihin tulee myöhemmin Meinalan Katsastus Oy, joka laajentaa Kannukseen Kalajoelta.

Meinalan Katsastus Oy on kalajokinen yrittäjävetoinen katsastusasema, joka on perustettu vuoden 2017 lopussa. Yrittäjä Mika Vihelä kertoo, että katsastusasema on tarkoitus saada toimintaan helmikuun aikana.