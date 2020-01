Eskapismia ja kauniita naisia – Lestijärveläisen Iiris Ala-Korven taidetta Toholammilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Eskapismista, fanaattisuudesta ja kauniista naisista. Näin luonnehti Life is strange -näyttelyn avauspuheessaan Petteri Ala-Korpi itse tekijän Iiris Ala-Korven taiteilijaelämän rakennuspuita.

Iiris Ala-Korven isänä puhuja seuraa töiden syntyä läheltä, ja tytär myöntää sen, että hän kyllä uppoutuu kuvien tekemiseen lähes koko ajan.

– Harvemmin on päiviä, etten maalaa tai piirrä. Myös koulussa tunneilla, joilla ei tehdä tehtäviä, piirrän yleensä piirustusvihkoon. Pystyn kuuntelemaan piirtäessäni, jos aihe kiinnostaa: olen pienestä pitäen esimerkiksi iltasatua kuunnellessa piirtänyt samalla, että pystyn keskittymään enkä vaella ympäri huonetta, Toholammin lukiota käyvä Iiris kertoo.

Iiris Ala-Korven maalauksia ja piirustuksia on esillä Toholammin kunnantalolla maaliskuun 3. päivään asti. Tuotteliaisuudesta kertoo, että näyttelyn 56 työtä ovat syntyneet vain reilun vuoden aikana, ja ne on valittu vielä isommasta nipusta. Tekniikat vaihtelevat värikynistä, lyijykynästä ja pastelleista vesiväriin ja akryyliin, tehosteina näkyy myös kimalletta ja kultapaperia. Joissakin maalauksissa on mukana tekstiä, osa itse kirjoitettua, osa esimerkiksi laululyriikoista lainattua.

Laulajien ja näyttelijöiden muotokuvat ovat taitavia ja muunneltunakin tunnistettavia, mutta muissakin kasvokuvissa ollut mallina joku oikea kuva. Fantasianaamoja Iiris Ala-Korpi ei luo, vaikka lopputulos saattaa siltä vaikuttaakin.

Esimerkki prosessista on yksi Ala-Korven omista suosikeista, häkkiin suljettu ”Mind id a prison.” Sen tekemisen hän aloitti etsimällä netistä, Instagramista ja Pinterestistä, puhuttelevaa sivuprofiilia.

– Olin jo aiemmin halunnut maalata ihmisen pään häkin sisään, ja toteutin sen tässä. Huomasin, että pää ei sovi kunnolla häkin sisälle joten päätin, että leikkaan sen tuosta auki. Hiusten tilalle tuli sulkia, häkissähän on yleensä lintu, joten miksipä ei. Hahmo on ikään kuin ilmassa, mutta samalla veden alla, Iiris Ala-Korpi kuvailee.

Instagramissa Iiris Ala-Korven taiteilijatili on nimellä @dolly_glitterheart.