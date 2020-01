Elina Hirvisen kolumni: Tee se itse?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pääsin pari viikkoa sitten kuuntelemaan it-alalla työskentelevän naisen luentoa siitä, mihin kaikkeen minustakin vain on, jos sitä todella haluan. Että ehdin, pystyn ja kykenen kunhan ensin teen itselleni selväksi oman tärkeysjärjestykseni ja sen jälkeen lähden elämään sen mukaisesti. Luennoitsijan perheessä se tarkoitti muun muassa molempien vanhempien pitkiä työpäiviä, ja upea uratarina toista lastaan odottavan naisen taustalta löytyikin.

Jotta työlleen voi perheellisenä antautua, on tehtävä järjestelyjä. He olivat ajatelleet asian niin, että ostavat kaikki palvelut mitä mahdollista on, jotta aikaa jää oikeasti tärkeille asioille. Perhe esimerkiksi palkkasi opiskelijoita kotiapulaisiksi. He hoitivat lapsia, siivosivat, viikkasivat pyykit ja mitä näitä nyt on. Katsos, miksi kuluttaa aikaa ja hyvää energiaa siihen, että kinastelee puolison kanssa pyykkivuorista? Sen sijaan, kun palvelun on ostanut (ja työllistänyt samalla köyhän opiskelijan) voi kotona keskittyä olennaiseen eli laatuaikaan perheen kanssa. Ruokaostokset perhe tilasi luonnollisesti netistä ja ne kiikutettiin kotiovelle, koska kaupassa kärryjen lykääminen toppapukuun ahdetun lapsen kanssa on hankalaa. No onhan se, huh huh, hullun hommaahan se!

Yritin pitää ryhtini suorassa ja olla kyseenalaistamatta liikaa omia ratkaisujani kuluneen 15 vuoden ajalta. Töiden tekeminen ja perheen pyörittäminen on näytellyt pääroolia. Itse on pyykit viikattu ja lattiat mopattu, kaupassakin on monenlaiset draamat koettu. Ja tämän kaiken olisi voinut ulkoistaa!

Luennoitsija oli yhteiskuntamme ytimessä, mikäli yhteiskuntaamme jollakin yksittäisellä tavalla voi mallintaa. Suomikin on siirtynyt hitaasti, mutta varmasti niin sanottuun jälkiteolliseen tietoyhteiskuntaan, jota myös palveluyhteiskunnaksi kutsutaan. Esimerkiksi meille kuluttajille on tarjolla monenlaisia arkea helpottavia palveluita ja niitä myös hyödynnetään kasvavassa määrin. Toisaalta nykyaikaa voisi enenevissä määrin kuvata myös itsepalveluyhteiskunnaksi. Ajattelepa vaikka kaupan kassapalveluja tai pankkipalveluita. Sen sijaan, että meitä passattaisiin entistäkin enemmän ja paremmin, olemmekin ottaneet ison askeleen kohti omatoimisuutta.

Mietin näitä juttuja, kun leivoin tyttäreni 14-vuotisjuhliin (en siis ole oppinut mitään). Kuinka vanhanaikainen olenkaan, kun leivon itse, kutsun väkeä ylipäätään omaan kotiin. Jos olisin maksanut valmiiksi siivotusta juhlatilasta ja leivonnaisista olisin säästänyt tuntitolkulla omaa ja muiden perheenjäsentemme aikaa. Ja tehnyt sillä mitä?

On mahtavaa, että meillä on mahdollisuus tehdä valintoja oman elämäntilanteemme tai arvomaailmamme pohjalta. Ehkä omassa tärkeysjärjestyksessäni yhdessä tekeminen on kuitenkin sitä kuuluisaa laatuaikaa. Ainakin se on elämänmakuista.

Elina Hirvinen

Kirjoittaja on entinen himankalainen, joka asuu Kokkolassa ja opiskelee luokanopettajaksi