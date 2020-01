Talvipurjehduksen MM-kisat siirrettiin Lestijärvelle – järjestelyistä paikkakunnalle hurja reilun viikon savotta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kaisa Suomala

Lestijärven kirkonkylän venesatamaan pysäköidyt pakettiautot ovat kuin koteloituneita toukkia, joista yksi kerrallaan purkautuu järven lumenvalkoiselle jäälle värikkäitä purjeita kuin perhosen siipiä.

– Onnellisuuskoneita, kuittaa intohimoinen talvisurffari Feodor Gurvits.

Päivätöinään tuulivoimaloiden kanssa työskentelevä Gurvits tekee toisen yrityksensä kautta tutuksi talvipurjelautailua. Hän opettaa lajia, kilpailee siinä ja lisäksi rakentaa kelkkoja, joihin purjeet kiinnitetään. Mukana Lestijärvellä on nytkin oppilas, pääkaupunkiseudulta mukaan tarttunut hollantilainen Steven Janssens, joka on purjelautaillut veden päällä jo kymmenen vuotta ja on innoissaan mahdollisuudesta kokeilla, miltä laji tuntuu jäällä.

– Talvisurffauksen kokeileminen on ollut minulla bucket listilla jo pitkään, Janssens kertoo.

Lestijärvi on talvisurffareiden kiinnostuksen kohteena yksinkertaisesta syystä: siellä on jäätä. Kaikkialla ei ole, esimerkiksi Viron Pärnussa, jossa oli tarkoitus järjestää lajin MM-kilpailut 10.–15. helmikuuta.

Nuo kisat järjestetään nyt Lestillä. WISSA2020-kilpailuun odotetaan jopa sataa osallistujaa, ja se on pienelle paikkakunnalle hurja ponnistus.

– Normaaliahan on, että kun tämänkaltaista tapahtumaa aletaan järjestellä, perustetaan kilpailutoimikunta ja aletaan tehdä töitä vuosi, puolitoista ennen kisoja. Nyt meillä on aikaa puolitoista viikkoa, kiteytti Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen keskiviikkona.

Ahonen kertoo, että kilpailuun odotetaan osanottajia jopa 16 eri maasta.

– Me Lestijärvellä olemme kiitollisia siitä, että kisat järjestetään täällä kotijäällä. Lestijärvi saadaan näin kansainväliseen tietoisuuteen, Ahonen toteaa.

Virolaiset kisajärjestäjät katsastivat vaihtoehtoisia kilpailupaikkoja viime viikolla. Viikonlopun he viettivät Lestijärvellä, jonka oli hoksannut vaihtoehdoksi paikkakunnalla tuulivoimakoulutusta pitänyt Feodor Gurvits.

Samalla, kun Gurvits ja Janssens lähtivät jäälle venesatamasta, WISSA2020-kilpailun kilpailujohtaja Tõnis Kask Viron purjehdusliitosta ja tapahtumakoordinaattori Enda Pärisma testasivat olosuhteita oman tiiminsä kanssa järven pohjoisrannalta käsin. Surffausolosuhteet selällä saivat heiltä kiitosta, mutta kysymysmerkkejäkin oli. Riittääkö majoituskapasiteetti? Löytyykö kalustoa auraamaan järven jäälle slalom-radan tarvitsemaa aluetta?

WISSA2020 -kilpailussa surffataan kolmenlaisilla välineillä: purjekelkalla, siivellä ja leijalla. Niillä ajetaan rata-, slalom- ja freestylekisoja. Kilpailuun odotetaan jopa sata osallistujaa. Jääsurffaus on värikäs ja näyttävä laji, jota yleisönkin on mielenkiintoista seurata.

Pidempää rataa vaativat kilpailut käydään kauempana järvenselällä. Vauhdikkaat ja yleisöystävälliset slalom- ja freestyle -luokat sijoittuvat lähemmäs Parannan rantaa.

Juha Mannermaa Kajaanista pumppaa purjeella kelkkaansa vauhtia, sillä tuuli on heikentynyt saarten suojaamalla aleella kirkonkylän rannan edustalla. Saarten tuolla puolen tuuli tarttuu purjeeseen ja vauhti on toinen, kolminkertaiselle maailmanmestarille sopiva. Feodor Gurvits seuraa perässä, mutta muutaman testikiekan jälkeen palaa rantaan vaihtamaan purjetta isompaan. Tuulelle tarvitaan tarttumapintaa.

Juha Junnikkala Kalajoelta paljastaa jo varanneensa mökin Lestijärveltä MM-kisaviikolle. Testausviikonloppu on hänelle talven ensimmäinen jääsurffauskerta, sillä Kalajoellakin meri on auki.

– Tämä on elämäntapa, Junnikkala sanoo. – Kesällä mennään purjelaudalla vedessä, talvella luistimilla tai suksilla. Ei mikään ole niin hienoa.

Tuulen perässä on joutunut testausaamuna kävelemään kauemmalle selälle.

– Mutta sitähän tämä laji on mehän odotetaan tuulta, ei tuuli meitä.