Kannus on mukana ainoana keskipohjalaispaikkakuntana Älykäs liikuntakunta -kokeilussa.

– Kokeilun aikana kuntalaisilla on mahdollisuus katsoa maksutta liikuntaan liittyviä videoita, joita löytyy Kannuksen kotisivujen ja kaupungin Facebookin kautta. Projektia tehdään yhteistyössä muiden hankkeessa mukana olevien kuntien kanssa sekä Elixirin kanssa, Kannuksen kaupungin hyvinvointipäällikkö Katri Kykyri taustoittaa.

Muut kunnat ja kaupungit, jotka kevään aikana julkaisevat kuntien yhdessä tuottamia liikuntaneuvonnan sisältöjä ovat Alajärvi, Riihimäki, Ylitornio, Vimpeli, Hattula, Myrskylä, Vihti, Lieksa ja Janakkala.

– Tämä tukee meidän toimintoja ja antaa matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua eri lajeihin. Tietenkin toivomme, että mahdollisimman moni saa kipinän tätä kautta tulla harrastamaan liikuntaa. Tavoitteena on lisätä omaehtoista liikuntaa digitaalisen liikuntaneuvonnan avulla, kaupunginjohtaja Terttu Korte ja tapahtumakoordinaattori Anja Takkunen toivovat.

Liikuntavinkkien antajina on monia nimekkäitä urheilun ja liikunnan osaajia, kuten olympiavoittajat Sami ”Musti” Jauhojärvi ja Lasse Virèn, jääkiekkomaajoukkueen valmentaja Jukka Jalonen, uimari Matti Mattson ja vuorikiipeilijä Veikka Gustafsson.

– Kannuksen somekanaviin tulee myös pikajuoksija Anniina Kortetmaan videovinkkejä, Korte paljastaa.

Yhteensä Kannuksen eri julkaisukanaviin toimitetaan kevään ja kesän aikana 100 kappaletta neuvontavideoita.

– Haastamme samalla työpaikkoja mukaan liikuntavideoiden hyödyntäjiksi. Lisäksi meillä on seurannassa muutamia verokkiryhmiä, joiden kautta seuraamme neuvonnan hyötyjä.

Hankkeen avulla halutaan myös tuoda lisää tunnettavuutta KitinVaparin harrastusmahdollisuuksiin.

– Meillä Kannuksessa on hienot puitteet monelle eri lajille ja harrastukselle. Joka vuosi myös satsataan kaupungin budjetissa Kitinkankaan alueeseen. Haluamme ilman muuta profiloitua ihmisten hyvinvointiin satsaavana kaupunkina, Korte linjaa.

Digitaalisuutta pystyy hyödyntämään liikunnassa monella eri tavalla. KitinVaparissa on ollut käytössä jonkin aikaa myös vesijumppanäyttö monitoimialtaassa, joka on saanut hyvän vastaanoton. Näytöltä on voinut tehdä haluamansa jumpan juuri silloin kuin haluaa.