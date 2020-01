Kesäduuni sai liikkeelle Kannuksessa – Rekrymessut löysi nuoret entistä paremmin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nuorille ja yrityksille suunnatut Rekrymessut järjestettiin keskiviikkona toistamiseen Kannuksessa. Väkeä riitti etenkin aamupäivästä messuilla.

Kahdeksasluokkalaiset Peppi Syri, Riika Ypyä ja Ellen Ranta-Nilkku tutustuivat eri kesätyöpaikkoja tarjoaviin tahoihin.

– Kesätöitä ei vielä ole, mutta erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuteen oli paljonkin tarjolla, nuoret naiset kehuivat.

Yksi näytteilleasettajista oli Rieska-Leader ry, joka kyseli nuorilta mielipiteitä tulevaa EU:n ohjelmakautta ajatellen. Rieska-Leader on maaseudun kehittämisyhdistys, jonka kautta voi hakea EU-avustuksia erilaisiin hankkeisiin.

– Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin toivoisimme panostusta edelleen, kahdeksasluokkalaiset kertoivat.

Tällä ohjelmakaudella Rieska-Leader on ollut tukemassa mm. Kannuksen uutta skeittiparkkia, joka on ollutkin kovalla käytöllä.

– On erittäin tärkeää, että saamme nuorilta suoraan tietoa ja kokemuksia, jotta voimme kehittää toimintaamme. Valmistelemme Rieska-Leaderille uutta strategiaa, jonka apuna tämäkin kysely on, yhdistysasioiden Leader-neuvoja Asko Eerola kertoi.

Tapahtuman järjestelyistä vastanneet Sari Saarikoski, Mari Kurikkala ja Anja Takkunen olivat tyytyväisiä rekrymessuihin.

– Nuoret ovat olleet todella aktiivisia ja menneet viime vuotta rohkeammin kysymään erilaisia vaihtoehtoja kesätyöpaikoista suoraan näytteilleasettajilta. Täällä on yli 100 erilaista kesätyöpaikkaa tarjolla alueen nuorille. On ollut myös mukava huomata, että täällä on ollut nuoria myös muualta paikkakunnilta etsimässä kesätyöpaikkoja, järjestäjät iloitsivat.

Nuoret ovat itse saaneet olla osallisena tapahtuman ideointiin.

– Meillä Kannuksessakin on paljon erilaisia yrityksiä, joiden kautta voi työllistyä. Aika moni nuori, ja miksei aikuinenkin, ei välttämättä ole tietoinen kaikista mahdollisuuksista, jota meillä täällä Lestijokilaaksossakin on.

Järjestäjät toivovat, että tapahtumasta tulisi perinne, jota koko ajan kehitettäisiin niin yritysten kuin nuortenkin näkökulmasta.