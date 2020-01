Nimipäivä torstaina: Eini Joensuu palasi joen rannalle Yli-Kannnuksen Tainioon

Psykiatrian alalla työtä tehdään moniammatillisissa tiimeissä, mikä tekee siitä osaltaan mielenkiintoista. Hoitotyöstä Joensuu on muutenkin pitänyt tavattomasti, vaikka palkka ei ole korkea.

– Päädyin kurssikaverin vihjeestä puolivahingossa nuorisopsykiatriselle osastolle sijaiseksi. Itku kurkussa sinne menin, pelkäsin, miten voin kohdata niitä nuoria ihmisiä, joiden elämä on jo mennyt niin vikaan, mutta en ollut kuin pari tuntia vuoron alettua ollut osastolla kun jo ajattelin, että tässä olisi työ johon haluaisin itseni lykätä.

Perhe-elämänkin Joensuu on aloittanut ajoissa. Hän tapasi Ollin 16-vuotiaana, naimisiin pari meni 18-vuotiaina ja ensimmäisen kahdesta lapsestaan he saivat 20-vuotiaina.

– Olin niin nuorena aloittanut työelämän, että tuntui että on jo soveliasta jäädä eläkkeelle. Joskus tunnen pientä syylisyyttäkin siitä, kun heti jäin oloneuvoksettareksi mutta aika kuluu näinkin.

Niin sitä on tultu "takaisin Tainioon", vaikkei Eini Joensuu, omaa sukua Yli-Tainio, olisi uskonut niin käyvän. Toisaalta ajatus oli kytenyt mielessä pienestä asti: jollain tasolla hän tajusi, että tila tultaisiin jossain vaiheessa jakamaan, ja haaveili jo siinä vaiheessa saavansa sen osan maista, jossa nykyisen talon tontti on. Se olisi tuolloin ollut lähimpänä naapuria, jossa asui paras leikkikaveri. Tilaa jaettaessa valinnan ratkaisi arpa.

Eini Joensuu on eläkkeellä psykiatrian alan erikoissairaanhoitajan työstä, viimeisimpänä psykiatrian aluepoliklinikan osastonhoitajan virasta Kannuksesta. Hänen elämänsä on kulkenut reippaan ympyrän: nyt ollaan lähellä lähtöpistettä, lapsuudenkodin maille rakennetussa viihtyisässä omakotitalossa Lestijoen töyräällä. Kodissa näkyy oman käden jälki muun muassa itse kudotuissa, virkatuissa ja neulotuissa tekstiileissä – sekin ehkä lapsuudenkodin peruja, sillä Einin äiti oli kova käsityöihminen.

info

Eini

Eini on suomalainen naisen etunimi. Nimi on muunnelma nimestä Eine ja siten Eino-nimen naispuolinen vastine. Einin nimipäivä on ollut vuodesta 1950 lähtien 23. tammikuuta.

Vuoden 2015 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan Eini-nimen on saanut 3 182 naista ja muutama mies.

Lähteet: nimikirja.fi ja wikipedia.