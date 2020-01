Kalajoen kaupunginhallitus esittää valtuustolle Himangan Kokkokankaan tuulivoimakaavan hylkäämistä – Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5–3

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunginhallitus esittää valtuustolle Himangan Kokkokankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan kaavaehdotuksen hylkäämistä. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5–3. Kaupunginhallituksen varajäsen Meri Säteri esitti kaupunginjohtajan kaavaa puoltavan päätösesityksen hylkäämistä. Häntä kannattivat Jukka Rahja ja Eija Pahkala. Äänestyksessä Säterin esityksen puolesta äänestivät Vesa Hihnala, Eija Pahkala, Jukka Rahja ja Timo Suni. Kaupunginjohtajan esityksen kannalla olivat Mauno Rahkola, Hanna Saari ja Juha Tuliniemi.

Perusteluina kaavan hylkäämiselle Meri Säteri esitti, ettei valtuuston 27.8.2018 tekemän kaavan hylkäämispäätöksen jälkeen ole ilmennyt mitään sellaista, jonka takia asiasta olisi syytä päättää toisin. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen muotovirheen vuoksi, koska päätöksen perusteluja ei ole kirjattu pöytäkirjaan. Kaupunginhallituksen hallinto-oikeudelle 19.11.2018 antamasta lausunnosta käy ilmi, että päätökselle on ollut asialliset perustelut.

Säteri perusteli esitystään myös sillä, että Kalajoen kaupungin ja Saba Tuulivoima Oy:n välisessä 14.11.2014 kaavoitussopimuksessa todetaan sopijapuolten olevan tietoisia siitä, että kaavoitus ei välttämättä johda kaavan hyväksymiseen ja että yhtiön esittämät tavoitteet eivät sido kuntaa kaavoittajana.

– Kuntien hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, jonka perimmäisenä ajatuksena on, että kunnan alueella asuvat ihmiset tekevät valintoja hyvinvointinsa ja alueensa kehittämisen edistämiseksi. Ylintä päätösvaltaa kunnissa käyttää valtuusto. Kalajoen kaupunki ei ole toistaiseksi järjestänyt kunnan asukkaille kuulemistilaisuutta tuulivoiman lisärakentamiseen liittyen, vaikka Kalajoella tuotetaan jo eniten tuulisähköä koko maassa. Kalajokiseudun marraskuussa 2017 verkkosivuillaan toteuttamassa kyselyssä 80 % vastaajista oli tuulivoiman lisärakentamista vastaan. Kokkokankaan kaavan valmistelu taas on jo kerran keskeytetty, koska suuri osa alueen asukkaista on vastustanut hanketta. Kaavaselostuksen mukaan 2–5 kilometrin etäisyydellä alueesta asuu 2 167 asukasta ja sijaitsee 725 asuinrakennusta sekä 103 loma-asuntoa. Hanketta ovat yksittäisten asukkaiden lisäksi vastustaneet muun muassa alueen läheisten kylien kyläyhdistykset, toteaa Säteri.

Hän perusteli kaavan hylkäämistä myös sillä, että kaavaselostuksen mukaan Kokkokankaan tuulivoimapuiston melumallinnus on tehty 3,3 MW voimaloille, mutta tuulivoimaloiden yksikköteho tulisi olemaan 2,4–5 MW. Valtioneuvoston asetuksen mukainen ulkomelun päiväajan ohjearvo on 45 dB ja yöajan 40 dB. Melumallinnuksessa melutason on todettu ympäristön asuin- ja lomarakennusten kohdilla olevan suurimmillaan noin 38 dB.

– Tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen terveysvaikutuksia on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän, eikä pitkäaikaisen altistumisen haittoja ole voitu täysin poissulkea. (www.thl.fi.) Käytännön kokemukset ovat lisäksi osoittaneet, että tuulivoimaloiden melu voidaan kokea häiritsevänä paljon etäämpänäkin voimaloista, vaikka se melumallinnusten perusteella olisi hyväksyttävällä tasolla. Vähäisemmällekin melutasolle ja sen häiritsevyydelle tulee ja voidaan kunnallisessa päätöksenteossa antaa painoarvoa, erityisesti maaseutumaiseen ympäristöön asumaan hakeutuneiden osalta.

Säterin mukaan esitetyillä sähkönsiirtoa koskevilla kuvauksilla ei ole merkitystä kaavasta päätettäessä: Kalajoen kaupunginhallituksen 19.11.2018 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle antamasta lausunnosta käy ilmi, että Saba Invest Oy Ab on jo 27.8.2018 kaupunginvaltuuston kokouksessa tuonut esiin, että tuulivoimapuiston kapasiteetti voidaan siirtää maakaapelein Läntisen tuulipuiston liityntäpisteelle, mikäli varsiliitäntä kantaverkkoon ei ole mahdollinen.

– Pohjois-Suomen hallinto-oikeus taas on 8.2.2018 toiseen Kalajoen kaupungissa käsiteltävänä olleeseen kaavaan liittyen jo katsonut, ettei tuulivoimakaavan hyväksyminen edellytä ratkaisua siitä, miten sähkönsiirto kaava-alueella ja sen ulkopuolella järjestetään, vaan riittää, että sähkönsiirto on kaavaa varten laadittujen selvitysten perusteella osayleiskaavan sisältövaatimusten edellyttämällä tavalla järjestettävissä.