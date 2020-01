Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

LESTIJÄRVI

Lestijärveläinen Pentti Uusitalo on kolmatta vuotta eläkkeellä. Mies sanoo, ettei hän ole tehnyt vuorokausirytmiinsä muutosta, vaikka nyt ei tarvitse enää töihin lähteäkään.

- Puoli neljän maissa minä nousen ylös. Herätyskelloa en tarvitse. Minulla on herätykseen aivan oma sisäinen kelloni. Se tapahtuu luonnostaan. Kun nousen ylös, keitän aamukahvit ja sen jälkeen lähden järvelle.

- Kalareissulla saa aina myös kaikenlaisia elämyksiä. Olen kalastanut koko ikäni.

Vasta keväämmällä pilkille

Pentti ei näin keskitalven aikaan käy pilkillä. Sen vuoro tulee keväämmällä.

- Nytkin kyllä ovat saaneet hyvin ahventa. Pilkkiväkeä on ollut kovasti liikkeellä. Parannan uimarannan parkkipaikat ovat täyttyneet kalastajien autoista.

Mies kertoo, että tässä syksylläkin oli todella hienoa soudella kaikessa hiljaisuudessa.

- Kun aamulla oli pimeää, siinä näki tähdenlennot ja muut. Monena aamuna laskin, että lentokoneita oli tuossa parin - kolmen tunnin aikana omilla reiteillään kaksitoista. Ne kulkivat tarkasti aikataulussaan. Siinä ohessa tietysti kalastelin.

Aivan viime päivien aikana Pentti on päässyt kalareissuilleen potkukelkan kanssa.

- Minulla on otsalamppu, mikä valaisee kulkureitin. Jäällä ei aamun varhaisina tunteina juuri muita tapaa, mies tuumaa.

Pentti Uusitalolla on nyt viisi - kuusi verkkoa pyytämässä. Haukea, madetta ja ahventa tulee.

- Verkot on pitänyt viime vuosina pestä aika usein. Nyt näin talvellakin ne pitää usein virutella, mutta kesällä ne piti oikein kunnolla pestä useamman kerran viikossa.

Mies sanoo, että kalantulo ei ole sellaista kuin vuosia sitten. Siihen on omat syynsä. Ennen aikaan Pentti valmisti verkot itse, mutta nyt ne on tullut ostettua kaupasta.

- Ne eivät ole pyynnin kannalta sellaisia kuin itse tehdyt.

Kala kelpaa vaimollekin

Mutta kyllä mies kaloissa pysyy. Saalista on riittänyt muidenkin suihin. Naapureille tulee vietyä ja aina kun kuulee, että joku haluaisi kalaa, tulee soiteltua, että nyt voit tulla hakemaan, kun saalista on tullut.

Pentin Natalia-vaimo on syntynyt Neuvostoliitossa. Heidän tapaamisensa ajoittuu Neuvostoliiton hajoamisen aikakaudelle 1990-luvun alkuun. Natalia on kotoisin Pietarista, mutta toinen koti on Kotkassa. Hän on työskennellyt Dahlqvistin palveluksessa ja vastannut vientisihteerinä Venäjän alueen toiminnoista. Pentti sanoo, että yritys on rakentanut Venäjälle muun muassa useita golfkenttiä.

- Vaimo tykkää kalasta ja ottaa nytkin aina Lestijärvellä käydessään paljon pakastettua kalaa mukaansa, Pentti kertoo.

Hän sanoo, että ennen tuli paljon käytyä niin Kotkassa kuin Pietarissakin.

- Laatokan rannan läheisyydessä olevassa huvilassa on tullut myös asusteltua.

Vähän erilaisia kuin minun paattini

Pentti Uusitalo kertoo, että hänen vaimonsa tyttärellä on Kotkassa yritys, joka talviaikana huolehtii ökyrikkaiden huvijahdeista.

- Olen jonkun kerran käynyt niitäkin paatteja katsomassa. Ne ovat hieman erilaisia kuin minun soutuveneeni, Pentti nauraa.

Hän sanoo niiden hinnan liikkuvan jopa miljoonissa.

- Niitä on heidän varastossaan Kotkassa talven aikana nelisenkymmentä. Tiedän, että veneiden omistajista jotkut ovat todella tunnettuja politiikkoja ja valtioiden päämiehiin lukeutuvia, joiden nimiä ei liikesalaisuuksien vuoksi voi tietenkään tässä sanoa.

Nyt Pentin on vienyt hänen vaimonsa tyttärentytär taitoluistelun pariin.

- Hän on yksitoistavuotias ja harrastaa taitoluistelua. Kotkan lisäksi tytär harjoittelee paljon Pietarissa, jossa on ammattivalmentajia. Hyviä sijoituksiakin on jo tullut.

Ruokaa löytyy omasta pakkasesta

Mutta palataanpa Lestijärvelle. Pentin työurasta pätkä sijoittuu Ruotsin puolelle

- Mutta minä olin aikanani Metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa Lestijärvellä. Niitä vuosia kertyi parisenkymmentä. Kesäaikaan tein paljon istutuksia. Parhaina vuosina istutin yli 70 000 tainta. Olen laskeskellut, että kaikkiaan olen pistänyt maahan toista miljoonaa puun tainta.

Se oli luonnosta pitävälle miehelle mieluista työtä. Nytkin järven lisäksi Pentin elämänmenoon vuoden kierron mukaan kuuluu maastossa liikkuminen. Siinä yhdistyvät huvi ja hyöty. Mies kerää niin sieniä kuin marjojakin. Pihamaalla on myös oma puutarha.

- Viime syksyn aikana ajelin polkupyörällä Änäkkälästä Tuikan lentokentän maisemiin ja keräsin sieltä sieniä.

- 500 kiloa sieltä löytyi herkkutatteja. Mustikoita poimin 200 litraa ja puolukkaa saman verran. Mansikkaa tuli pihapiiristä 400 litraa. Lisäksi minulla on ollut perunaa, tomaattia, kurkkua, kurpitsaa ja erilaisia vihanneksia.

- Vaimo on vienyt täältä aina myös sieniä mukanaan. Laitan ne pakkaseen jemmaan odottamaan, Pentti naurahtaa.

Hän kertoo saaneensa paljon vinkkejä puutarha-asioihin vaimonsa äidiltä, joka oli yhtenä kesänä miehensä kanssa hänen luonaan Lestijärvellä.

- Anopilla oli paljon annettavaa puutarhanhoitoon. Olen mennyt niissä asioissa pitkälti hänen antamillaan opeilla.

Pentti Uusitalo on hyvin omavarainen mies. Joka käänteessä ei tarvitse lähteä kauppaan.

- Pääasiassa leipää ja kahvimaitoa sitä pitää aina joskus hakea, mies naurahtaa.

Jos Pentti Uusitalo nousee varhain aamusta nauttimaan luonnosta, illalla hän ei pitkään televisiota rasita. Nukkumaan pitää mennä ajallaan. Mies on innostunut myös sukututkimuksesta. Siinä tietokone on hyvänä apuna.