TOHOLAMPI

Elettiin vuoden 1944 kevättä. Kesä oli toukokuussa hyvästi jo tulollaan. Lumi oli sulanut ajat sitten. Mutta toukokuun 23. päivä Toholammin Purontakasesta oli lähdettävä hakemaan kätilöä taloon. Lapsi oli syntymässä. Hevonen valjastettiin reen eteen. Matkalla kirkonkylään reki kaatui lumikinokseen.

Tämä tarina toki päättyy onnellisesti lapsen syntymään, mutta tuo kuvaa sitä, että lunta oli satanut noin paljon kesän kynnyksellä. Lehtolassa asuva Heikki Finnilä muistaa monia tarinoita, jotka liittyvät säähän. Ne perustuvat tosiasioihin, mutta ovat sarjassaan niin sanottuja kummallisuuksia. Heikillä on myös kirjattu hajanaisia säähavaintoja jo 1960-luvulta alkaen.

- 1990-luvun alkupuolelta on sitten tarkempia merkintöjä. Meillä oli tuolloin maatalousharjoittelijoita, joiden piti tehdä säähavaintoja ja merkitä niitä ylös. Kun he sitten aikanaan lopettivat, innostuin jatkamaan, Finnilä kertoo.

Sää on oikutellut aina

Ihmisten tavatessa keskeinen puheenaihe liittyy jollakin tavalla hyvin usein säähän. Näin on tapahtunut erityisesti taas viime viikkoina.

Nyt puhutaan paljon ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista seuraamuksista säässä. Heikki Finnilä ei halua väittää vastaan, mutta vuosikymmenien varrelle on mahtunut monenlaista, eikä niiden yhteydessä ole puhuttu ilmastonmuutoksista mitään. Säämuutoksia tapahtuu.

Heikki ottaa esiin haitarinsa, nostaa sen polvilleen. Pienen keskittymisen jälkeen soi edesmenneen toholampilaisen Martti Yli-Kotilan säveltämä Lumeton tammikuu.

- Tämä kappale ajoittuu vuoden 1973 tammikuuhun. Se oli lumeton. Lunta oli kyllä tullut, mutta se suli pois. Talvi saapui sitten tammikuun jälkeen, Heikki muistaa.

Tammikuun lumettomuus toki tiesi sitä, että Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti Teerijärvellä piti peruuttaa.

- Se hiihdettiin maaliskuussa jäällä, Heikki Finnilä muistaa.

Hän sanoo, että saman vuoden lopulla eli itsenäisyyspäivänä oli pakkasta 30 astetta, eivätkä autot tahtoneet lähteä käyntiin.

Lestijoki tulvii

Mutta katsotaanpa poikkeuksia aivan tästä lähivuosilta. Heikin ei tarvitse monta sivua muistiinpanoissa käännellä sivuja tästä päivästä taaksepäin.

- 8.1.2016 oli pakkasta 25 astetta. Tasan neljä vuotta myöhemmin 8.1. oli kolme astetta lämmintä. Puhutaan noin 30 asteen erosta.

Kun mennään tuosta ajankohdasta vielä pari vuotta taaksepäin, tullaan vuoteen 2014. Heikki ottaa saman tien kuva-albuminsa. Nopeasti löytyy kuva Lestijoelta. Siinä näkyy päivämäärä 7.1. Yleensä tulvat ovat keväällä, eivät tammikuussa.

- Tässä on kuitenkin tulvatilanne Lestijoella, Heikki naurahtaa.

Heikin käsi käy jälleen kuva-albumilla. Siinä on päivämäärä 15.12.2006.

- Tämä kuva on puolestaan tästä meidän kotipihasta Lestijokivarren suuntaan. Lunta ei ole tippaakaan. Ja tämä toinen kuva on otettu lähes samasta paikasta 15.5.2005. Tässä on kovastikin lunta.

Valokuvat kertovat, ettei 24.2.1990 myöskään ollut lunta.

- Kyllä näitä erikoisuuksia löytyy lopulta aika paljonkin, Heikki tuumaa.

Mies muistaa hyvin vuoden 2003 kesän.

- Vettä ei ollut tullut koko kesänä. Maa oli todella kuivaa. Vedin vesiletkut perunapellolle ja kastelin. Seuraavana päivänä 18.7. tuli kova ukonilma. Vettä satoi 61 millimetriä. Tuossa lähellä, Luolamäen tilalla, salama iski latoon ja se paloi.

Heikki mustaa hyvin, kun Lyyti-mummu puhui 1920- ja 1930-lukujen vaihteeseen sijoittuvasta tapahtumasta.

- Tuolloin uudenvuoden aattona Luolamäellä kylvettiin ruista. Hyvä ruissato tuli.

Määttälän tulva muistetaan

Ja vielä lopuksi Määttälän tulvasta, joka tuli voimakkaan ukkosen seurauksena 21.7.1994. Se rajautui varsin pienelle alueelle.

- Tässä meillä tuli tuolloin vettä 40 millimetriä, mutta tuossa muutaman kilometrin päässä, Määttälässä , sitä tuli peräti 200 millimetriä.

Heikki Finnilä kertoo, että kun talosta piti evakuoida asukkaitakin, soitettiin tietysti apua.

- Täällä hukutaan, apua hälyttänyt totesi puhelimessa, kun taas puhelun vastaanottanut totesi, että siellä pitäisi olla auringonpaistetta. Ei ollut. Apua toki tuli.

Nyt sitten saamme jännätä, että minkälainen talvi tästä oikein tulee.

- Monenlainen se toki ehtii vielä olla.