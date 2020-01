Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

LESTIJÄRVI

Lestijärven jäällä ihailtiin lauantaina ja sunnuntaina komeaa jääpurjehtijoiden kisaa, johon otti osaa 31 kilpailijaa neljästä eri maasta. Suomalaisten lisäksi jääpurjehtijoita oli Eestistä, Puolasta ja Liettuasta.

– Ruotsalaisia ei tällä kertaa ollut mukana, järjestäjien edustaja Jerker Sundström Kuopiosta kertoo.

Alunpitäen Kuopio Ranking DN-kisa oli tarkoitus järjestää nimikkokaupungissaan, mutta jäätilanne muutti suunnitelmat.

– Oikeastaan viime keskiviikkona ja torstaina vasta ratkesi paikka. Kävin torstaina tutkimassa Lestijärven jään. Täältä löytyi riittävän iso ja hyvä yhtenäinen jääalue, jossa kilpailu voitiin järjestää. Perjantaina sitten jo harjoittelimmekin täällä, Sundström toteaa.

Helsinkiläinen aktiivi jääpurjehtija Eppu Kärki sanoo, että Lestijärvellä on tällä hetkellä Euroopan paras jää meidän lajillemme. Ensi helmikuussa ovat lajin EM- ja MM-kisat. Nyt ne on Euroopan vuoro järjestää.

– Ei olisi mikään ihme, vaikka ne järjestettäisiin täällä, Kärki toteaa.

Oman haasteensa kisan järjestämiselle heittää kilpailijoiden ja heidän läheistensä majoittaminen. Viikonvaihteessa väkeä oli siihen nähden varsin pieni määrä. He yöpyivät Reisjärvellä Hotelli Saaressa ja Toholammin Hirvikoskella. EM- ja MM-kisat tuovat mukanaan noin 400 henkilöä.

Lestijärvellä viime viikonvaihteen kisoista ei ollut etukäteen tietoa. Jerker Sundström sanoo, että he haluavat järjestää kisat aina hieman omissa oloissaan jo yksistään turvallisuussyistä. Lestijärvelläkin kilpailut käytiin useiden kilometrien päässä Parannan rannasta.

Suomessa lajin harrastajia on noin 40, joista aktiivisesti osallistuu kilpailuihin 25. Jerker Sundström sanoo, että Suomesta ei ole naisia mukana.

- Ulkomailla kyllä on ja menevät sellaista kyytiä, että tahtoo toiseksi jäädä, Sundström naurahtaa.

Parhaimmillaan taitava jääpurjehtija voi päästä jopa 130 kilometrin tuntinopeuteen hyvissä olosuhteissa.

Kun kysyy, että mikä saa miehen koukuttumaan lajiin, tulee vastakysymys, että onko sinulla hanskoja mukana. Onhan ne, mutta muistiinpanojen ajaksi ne on pistetty laukkuun. Tässä vaiheessa vastauksen antaminen unohdetaan. Jutustelu jatkuu.

DN-jääpursi on jäällä purjeen avulla liikkuva eräänlainen vene. Pursi perustuu Detroil Newa-lehden vuonna 1937 järjestämän suunnittelukilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Veneen enimmäispituus on 3,75 metriä ja sen paino on 55-70 kiloa. Tässä vehkeessä ei ole jarruja, vaan vauhtia säädetään purjeella ja ohjaussauvalla.

Nyt voisi ihan kuvitella, että vauhtikin voi aikuisen miehen vetää harrastuksen pariin. Taitoakin varmasti vaaditaan.

- Pistäpä hanskat käteen ja jätä laukku jäälle, Jerker Sundström sanoo ja tavallaan keskeyttää toimittajan ajattelun ja palaa kysymyksen, mikä lajissa viehättää. Hän kääntää menopelinsä kevyesti rannasta poispäin ja sanoo, että istu tuohon. Se on kapea alusta lähellä jäänpintaa ja ruuhen näköinen, jossa on hieman laitoja.

- Nyt sinun pitää kuitenkin varoa tätä purjetta, ettei se osu päähän. Niinpä sinun täytyy pistää tähän makuuasentoon. Opetus menee perille ja samalla tarraudun laitoihin kiinni.

Nyt mennään. Kaveri potkaisee muutaman kerran vauhtia ja samalla tuntuu siltä, että hyvää kyytiä mennäänkin. Pienehkössä menopelissä vauhti saattaa äkkinäistä hieman hämätä.

Jonkin matkan päässä näkyy pilkkijöitä. Tosin matkustusasento ei ole paras mahdollinen maisemien ihailuun.

- Otetaan vähän vauhtia. Kaarretaan pilkkijät hieman tuolta ulompaa, Jerker selvittää.

Todellakin tuntuu siltä, että vauhtia tulee lisää ja loivaa kaarrosta tehdään. Äkkinäinen saattaa tällaisessa kaarroksessa epäillä, että minkälaiseen luisuun tässä lähdetään. Ei lähdetty. Mentiin kuin rautatiellä. Suunta on tuota pikaa takaisin kohti rantaa.

Meno oli kevyttä ja tuntui myös aika vauhdikkaalta. Etenkin, kun alla oli kohtuullisen pieni menopeli. Yksinkertaisesti vauhti tuntui hyvältä ja tämä ei ole mikään kohteliaisuus.

Se oli ajassa lyhyt pätkä, mutta se antoi osaltaan vastauksen siihen, mikä lajissa viehättää.

Varmasti kysyisin sitä toisenkin kerran jos tietäisin, että pääsen nauttimaan vauhdikkaasta kyydistä. Päivä on nyt kuitenkin hyvää kyytiä hämärtymässä. Kilpailijoiden on saatava kamat kasaan ja lähdettävä valmistautumaan seuraavan päivän koitoksia varten.

Kärki sanoo, että lajiin pääsee mukaan jo muutaman tuhannen euron panostuksella.