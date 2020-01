Haikeutta on ilmassa, kun nuorisotyönohjaaja Jani Heinineva katsoo Toholammin seurakunnan nuortentilan seinässä olevia kookkaita kirjaimia. VINTTI-kyltti on yksi näkyvä merkki työstä, joka on tänä syksynä jäänyt taakse uusien haasteiden tieltä.