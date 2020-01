Nimipäivä perjantaina: Elmo Jukkola Lohtajalta käväisi tenniskentällä

– Munkkikahvit yleensä on. En juo kahvia, mutta kahvit on kuitenkin, Elmo Jukkola velmuilee.

Elmon koko nimi on Elmo Justus Jannenpoika Jukkola. Elmo-nimi löytyi äidin mukaan ihan nimipäiväkalenterista: työnimenä pikkuisella oli ollut Eemeli, mutta vauva osoittautui niin rauhalliseksi, että Eemeli ei vaikuttanut sopivalta.

Koulun ja kavereiden ohella treeneihin aikansa käyttävä Elmo suhtautuu alkavaan vuoteen rennolla mielellä eikä sano odottavansa mitään ihmeellistä. Terveenä jos saa pysyä, se on hyvä.

Urheiluseurasta Elmo Jukkolalla on hyviä kavereita, samoin koulussa. Hän on nyt seitsemännellä luokalla ja siirtymä alakoulusta yläkouluun sujui ilman ongelmia. Luokkakavereita tuli mukana sekä omalle että rinnakkaisluokalle.

Tenniskaveriksi Elmoa on alun perin kysynyt Kokkolassa asuva ukki Olli Vuorinen. Itselleen äheisempiä lajeja Elmo Jukkola harrastaa kotiseurassa Lohtajan Veikoissa: jalkapalloa, yleisurheilua ja joskus hiihtoakin. Kaikissa näissä häntä on nähty kilpakentillä.

Urheilullisella 13-vuotiaalla Elmo Jukkolalla on päivän ohjelmassa tennistä: siksi Lohtajan poikaa jututetaan tällä kertaa Kokkolassa. Voitto ei ole kuitenkaan ole juuri nyt tavoitteena, sillä pelikavereiksi Kokkolan urheilutalolle on tulossa lajissa pitemmällä olevia serkkuja.

info

Elmo

Elmo on miehen nimi. Nimi johtuu mahdollisesti germaanisten kielten kypärää tai suojelusta tarkoittavasta sanasta helm, mutta voi olla myös muunnos latinalaisesta nimestä Erasmus. Toisten tietojen mukaan Elmo on johdettu naisennimestä Elma. Pyhä Elmo (oik. Formian Pyhä Erasmus) on merenkulkijoiden suojeluspyhimys, jonka mukaan ovat saaneet nimensä myös Pyhän Elmon tulet.

Useissa kielissä Elmo on Erasmuksen hellittelymuoto, Saksassa se on myös Elmarin lyhentymä.

