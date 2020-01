Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholampi

Matti Koskela lähtee kuntosalilleen silloin kuin huvittaa. Ja usein huvittaa. Tällä kertaa kuntosali sijaitsee entisillä lohtajalaisten takamailla.

– Ennen metsä merkitsi rahaa, josta saatiin tuloja leivän hankkimiseen, Koskela sanoo pelkistetysti.

Nyt se on Matille kuntosali. Tässä se on. Kuntosalin ovet ovat avoinna. Matti ottaa moottorisahan käteensä ja nykäisee sen samantien käyntiin. Siitä se kuntoilu alkaa.

Matti Koskela on ennen salivaihetta kertonut, että alue on ojitettua rämettä, joka pistetään nyt sellaiseen asentoon, että tämän jälkeen on vuorossa päätehakkuu. Se on edessä noin 20 vuoden kuluttua. Matti ei tee nyt töitä omassa metsässään. Sukupolvi on vaihtunut.

Koskela on tehnyt elämäntyönsä maanviljelijänä. Eläkevuosia on takana jo 34. Mies täyttää piakkoin 91 vuotta. Hänen vaimonsa kuoli kolme vuotta sitten. Yksinäisyyskin on osaltaan vienyt metsään. Siellä rauhoittuu ja voi ajatella ilman häiriötekijöitä.

- Ja on hyvä, että metsätöitä riittää. Se antaa aiheen lähteä vaalimaan kuntoa ja tuulettamaan ajatuksia, Matti tuumaa ja mukava niin.

Kun metsä ei ollut kuntosali

Matti Koskelalla on myös paljon muistoja ajoilta, jolloin metsä ei ollut hänelle kuntosali. Siellä tehtiin totista työtä kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Hän kuitenkin huomauttaa tähän väliin, että metsä on ollut hänelle elämän varrella toki aina tärkeä, sen jokaisessa käänteessä.

- Tärkeysjärjestys on vain muuttunut. Elämäni aikana olen ollut puun kanssa paljon tekemisissä muutoinkin kuin metsässä. On ollut rakentamista ja kenttäsirkkelihommaa...

Jos metsätyö on jo sinällään nautinto, löytyy Matti Koskelan liikuntasalin läheltä myös toinen nautinto. Se on kämppä. savusaunoineen ja lampineen. Kämpällä voi välillä istahtaa, ottaa välipalaa ja keittää kahvit. Tämäkin kuuluu eittämättä elämyksiin ja mukaviin sellaisiin.

Isäntä kattaa vieraalle kuin juhlapöydän. Puheet kääntyvät metsän toiseen puoleen. Millaisia muistoja Matilla on niiltä ajoilta.

- Muistan hyvin, kun 1930-luvulla Lestijärvellä Ahvenlammin lähimaastoissa oli noin 60 miestä hakkaamassa halkoja ja myös hevosia, joila puutavara ajettiin pikkuradan varrelle. Yhtenä talvena taisi tulla radan varteen 33 000 kiintokuutiometriä halkoja.

Matti kertoo, että kuormat olivat isoja, kun jäätietä pitkin ajettiin.

- Halkojen latojat laanipaikalla olivat erikseen. Vaikka tehtiin korkeaa pinoa molemmin puolin rataa, silti piti kevätpuolella ajaa kilometrin verran pinon vierustaa ennen kuin laanipaikka löytyi.

Sehän on selvää, että miehet kastuivat hiestä työssään.

- Vaatteita kuivateltiin tietysti siätiloissa ja sisälle piti tuoda kuivumaan myös kymmenien hevosten kamppeet. Siinä saattoi tuoksu ja tunnelma olla useinkin tiivis, Matti nauraa.

Hyväntahtoista elämää kämpillä

Matti sanoo, että elämä kämpällä oli yleensä hyväntahtoista.

Yksi vedonlyönti on kyllä jäänyt Matin mieleen hyvin.

- Siinä tuli keskustelua, että paljonko yksi mies voi kerralla syödä läskiä. Eräs mies totesi, että kyllä kilo menee. Veto lyötiin ja hattu kiersi. Läski punnittiin ja joku taisi siihen vielä hieman varkain heittää pienen ylimääräisenkin palan. Siitä tuli rasvaa valtava määrä, ja mies silppusi sekaan puoli leipää. Kun aivan kaikki rasva ei imeytynyt leivän paloihin, mies otti astian ja hörppääsi lopun rasvan suuhunsa. Kyllä hän sai hyvin unenpäästä kiinni ja mies nukkui aina seuraavan päivän iltaan saakka.

Matti Koskela sanoo, että tilanne jo hieman huolestutti, mutta kun hän nousi ja istui pöydän päähän, vedon voittaja vain totesi, ettei tullut edes kunnon pieruja.

Tekniikka on muuttunut

Matti Koskela pohtii tekniikan muuttumista metsätöissä vuosikymmenien aikana ennen kuin päästiin moto-aikaan. Hän muistaa, että ensiksi käytettiin puupäistä pokasahaa. Siinä piti lapioida lunta, kun saha ei uponnut lumeen.

- Kaarisahojen tultua ei tarvinnut lapioida enää kuin toiselta puolelta. Homma helpottui.

Mutta sitten alkoivat metsissä päristä mooottorit 1950-luvulla.

- Ensimmäisellä sahalla oli tyhjänä painoa 16,5 kiloa, ja kun tankki oli täynnä, painoa kertyi 18 kiloa, Matti muistaa.

Hän tuumaa hetken kuluttua, että nyt tuo minun sahani painaa neljä ja puoli kiloa. Työn ovat jo pitkään tehneet motot.

Matti toteaa, että kaikki muuttuu ja vauhti on paikoin ollut kovakin. Entisenä maanviljelijänä hän on luonnollisesti seurannut sen sektorin kehitystä. Matti on toiminut keskiössä myös luottamustehtävissä. Hän tuntee hyvin Valion juustolan vaiheita Toholammilla. Niistä ei nyt kuitenkaan puhuta.

- Toholammilla oli 1950-luvulla noin 800 maatilaa. Tilan keskituotos oli 20 000 litraa vuodessa. Tänä päivänä tiloja on 60, mutta keskituotos 500 000 litraa. Kyllä siinä on jonkin verran näiden lukujen valossa tapahtunut muutosta, Matti Koskela tuumaa.

Meidän kuntosalipäivämme on tällä erää pulkassa. Mutta vielä sen verran, että Matin ei tarvitse käyttää minkäänlaista lääkitystä. Mitä nyt pientä vitamiinilisää, jonka hän on ottanut käyttöön oma-aloitteisesti.

-Kyllä minä uskon, ettei täällä kuntosalilla käyminen ole ollut ollenkaan turhaa.