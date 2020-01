Apteekki, kunnantalo, Minttutalo, kylätalo – Lähes satavuotiasta taloa remontoidaan sen henkeä vaalien

Nykyinen Lampin tupa. Kuvassa rakennus valmistui 1920-luvun alkupuolella apteekiksi ja on toiminut apteekin poismuuton jälkeen 1970- ja 1980-luvuilla kunnantalona. Sen jälkeen talon nimeksi tuli Minttutalo. Nyt se on Toholammin kyläyhdistyksen omistuksessa. Vuosikymmenien aikana talon ulkonäkö on jonkin verran muuttunut.