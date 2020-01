Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuksen Isännöitsijä- ja Tilitoimisto Oy uudelle omistajalle. Jokilaakson Taloushallinto Oy jatkaa liiketoimintaa 1.1.2020 alkaen.

Kannuksen Isännöitsijä- ja Tilitoimisto Oy toimitusjohtaja Juha Autio kertoo, että työ saa jatkajan, joka edelleen kehittää ja kasvattaa toimintaa.

– Tavoitteidemme mukaisesti toiminta jatkuu niin, että työpaikat säilyvät Kannuksessa ja työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä. Myös työntekijöiden puhelinnumerot kuin sähköpostiosoitteetkin pysyvät kaikki samoina, Autio toteaa tyytyväisenä.

Autio jatkaa, että uudet sähköiset palvelut ja mobiilimahdollisuudet näkyvät yhä enemmän myös isännöinti- ja tilitoimistopalveluissa.

– Uuden omistajan myötä saadaan lisää osaamista ja panostuksia.

Kannuksen Isännöitsijä- ja Tilitoimisto Oy on perustettu 1979. Yhtiö työllistää 4-5 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto on noin 240 000 euroa. Jokilaakson Taloushallinto Oy:n kotipaikka on myös Kannus ja se on Jyrki Veijolan hallitsema yhtiö.

– Kauppa oli tarkan harkinnan tulos ja vaihtoehdoista paras toteutui. On hienoa, että hyvä kannuslainen yritys ja sen ammattitaitoinen henkilöstö saavat näin uuden kasvu- ja kehitysnäkymän, Veijola toteaa.

Lähiajan suunnitelmista Veijola valottaa luottavaisena.

– Tarjoamme perinteisen isännöinti- ja kirjanpitotoiminnan rinnalla uusia sähköisiä ja mobiileja palveluja. Lisäksi muun muassa kassanhallinta, talouden ennakointi ja verotuksen optimointi on monessa organisaatiossa yhä tärkeämpi asia, ja niihin meiltä saa tukea ja apua.

Yhtiö avaa asiakkailleen talouspäällikköpalvelun. Asiakas voi hankkia yritykselle ammattilaisen talouspäälliköksi vaikkapa päiväksi kuukaudessa.

– Autamme asiakkaitamme kaikissa liiketoiminnan kysymyksissä, yrityksen koko elinkaarella, Veijola tiivistää asiaa.