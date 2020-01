Arto Ojakankaan kolumni: Lihansyöjän omatunto

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Entisenä lihan ja maidon tuottajana väkisinkin ärsyyntyy, kun kantturoiden ja sonnipyrrien avulla elantoaan hankkivista tehdään syypäitä niin ilmaston lämpenemiseen kuin eläinten huonoon kohteluun. Enää ei riitäkään, että elukat ruokitaan ja niille tarjotaan suojaisa ja lämmin olinpaikka. Ei, niille pitäisi turvata mahdollisuus lajityypilliseen elämään. Joskus on näytetty televisiossa eteläisten maiden, esimerkiksi Intian, luonnonvaraisilta vaikuttavia lehmiä. Mitä ne tekevät: syövät ja makaavat märehtimässä. Ja mitä naudat tekevät Suomessa: syövät ja makaavat märehtimässä. Isoin ero on niiden intiimielämän kohdalla, täällä sonnin hommat hoitaa seminologi. On paha mennä kysymään Mansikilta, kumpi tuntuu paremmalta.

Jokin aika sitten Jenni Haukio sanoi puheessaan, että Suomessa teurastetaan vuosittain 70 miljoonaa tuotantoeläintä. Luku tuntui aluksi suurelta ja tuli mieleen, että onko joukkoon laskettu järvistä nostetut muikutkin, mutta kaipa presidentin rouva osaa valtakunnan eläimet laskea.

Haukio sanoi gaalapuheessaan, että jokainen teurastetuista olisi halunnut elää. Tässä kyllä runoilijatar inhimillistää eläimet. Totta tietysti on, että jokainen eliölaji kirpusta sinivalaaseen pyrkii pysymään hengissä. Mutta. Tosiasia on myös, että eläimen elämän hienoin piirre on se, että se ei tiedä kuolevansa. Eikä osaa pelätä sellaista, mistä ei tiedä eikä ymmärrä. Esimerkiksi lampaalla ei ole tavoitteita eliniän suhteen. Se vain syö, pipanoi, kasvattaa villaa ja mäkättää. Eikä stressaannu, vaikka määkimiseen kyllästynyt ihminen uhkaa tappaa sen.

Siitä ollaan Jennin kanssa samaa mieltä, että eläimiä pitää kohdella hyvin. Ja niin eläinperäistä elinkeinoa harjoittavat tekevät. He tietävät, että tyytyväinen eläin tuottaa parhaiten onpa kyse maidon heruttelusta tai lihasmassan kasvattamisesta. Ja varmaan kanakin punnaa munia mieluummin silloin kun sille ei vittuilla.

Suomessa ei elä luonnonvaraisia lehmiä, sikoja, lampaita, hevosia eikä muitakaan tuontantoeläimiä. Niiden kaikkien syntymisen ja elämän on mahdollistanut ihminen. Jos nyt (lähinnä suurkaupunkilaisten) jennien huuto kuullaan ja eläinperäisen ravinnon käyttö ja sitä myötä myös tuotanto loppuu, niin mitä siitä seuraa? Eläimiä ei enää synny, eikä niitä kuole. Ja eläinsuojeluaktiivit voivat olla onnellisia olemattomien eläinten puolesta.

Mutta varmaan nuo hyvin tunnetut huokailijat saavat väkeä mielipiteidensä taakse. Sikoja säälii yhä laajempi porukka. Mutta jouluksi tapettujen sikojen määrä on yhä suuri. Minä en ole mikään erikoisen innokas lihansyöjä, mutta paistetusta sianperseen puolikkaasta leikkaan mielelläni siivun. Enkä mieti sian sielunelämää.

Lopuksi toivottelen oikein Hyvää Joulua niin lihan- kuin kasvinsyöjille ja myös tavallisen sekaravinnon kuluttajille, ystäville ja tuttaville, Pirkolle Eskolaan, Ritvalle Kälviälle ja jopa sukulaisillekin. Martta toivottaa samaa myös.

Arto Ojakangas