Ullavan M-Market ja Lestijärven Sale saivat kyläkauppatukea – Tuki ensi kertaa haettavissa Suomessa

Ruokavirasto on myöntänyt kyläkauppatukea yli 80 kyläkaupalle. Keski-Pohjanmaalla tukea saivat Ullavan palvelusosuuskunta ja Osuuskauppa KPO. Molemmat tahot noin 11 000 euroa. Ullavan palveluosuuskunta pyörittää M-Market Lukkaria Ullavassa. KPO sai tuen Lestijärven Saleen.

Harvaan asutun maaseudun päivittäistavarakaupoille tarkoitettu kyläkauppatuki oli ensimmäistä kertaa haettavana tänä syksynä. Tuki kiinnosti laajalti kyläkauppoja ympäri Suomen. Hakijoiden joukossa oli myös uusia, tänä vuonna kyläkaupan avanneita yrittäjiä.

Kyläkauppatukea haki yhteensä yli 200 yrittäjää, joista noin 40 prosenttia saa avustuksen. Suurin osa hylätyistä päätöksistä johtuu siitä, että tukea hakenut kauppa ei sijaitse Suomen ympäristökeskuksen luokituksen mukaisella harvaan asutulla maaseudulla.

Kyläkauppatukeen eli päivittäistavarakauppapalvelun avustukseen varattu miljoonan euron määräraha jaetaan tukikelpoisten hakijoiden kesken. Tuki on noin 11 000 euroa kyläkauppaa kohden. Myymäläautopalvelua tarjoava kyläkauppa saa noin 14 000 euron tuen. Tuen ehtona on, että kyläkauppa toimittaa jälkikäteen selvityksen tuen käyttämisestä vuosina 2020 ja 2021.

Kyläkauppatuki oli nyt ensimmäistä kertaa haettavissa Suomessa. Ruotsissa vastaava avustus on ollut käytössä vuodesta 2016 lähtien. Tuen tarkoitus on edistää harvaan asutun maaseudun palveluiden saatavuutta. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan Suomessa on nykyisellään noin 200 kyläkauppaa ja määrä vähenee.

