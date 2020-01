Taksiyrittäjä Jaakko Mattila Lestijärven Vuoden yrittäjä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Palvelualttiutta ja pitkän linjan yrittäjyyttä kiiteltiin, kun ennen Lestijärven valtuuston kokouksen alkua torstaina kunta palkitsi Lestijärven Vuoden yrittäjän. Yrittäjäpalkinnon sai aivan Lestijärven keskustasta käsin taksikyytejä ajava taksiyrittäjä Jaakko Mattila.

Mattila on ollut itsenäinen yrittäjä vuodesta 1990 alkaen mutta aloitti taksin ajamisen edellisen polven taksiyrittäjä-Mattilan eli isänsä autoilla jo vuonna 1982. Jo poikana Jaakko Mattila otti myös tilauksia vastaan isän ollessa ajossa siinä missä hänen veljensä ja äitinsäkin.

Suurin osa Jaakko Mattilan tämän päivän taksiasiakkaista on Kela-kyytejä, mutta hän on ajanut uransa varrella myös koulukyytejä. Yksityisasiakkaiden määrään on autoistuminen vaikuttanut voimakkaasti.

– Se viesti, mitä kentältä on tullut Jaakon palvelualttiudesta, on säilynyt. Esimerkiksi sairaalaan viedessään hän katsoo, että asiakas pääsee oikealle osastolle, kunnanjohtaja Esko Ahonen sanoi palkitsemispuheessaan.