Nimipäivä torstaina: Iiro Keskisipilälle Toholammilta joulukuusi on parasta joulussa

Iiro Keskisipilä odottaa jo joulua. Aivan erityisesti hän odottaa joulun tärkeitä asiaa, joka hänelle on joulukuusi. Se käydään itse hakemassa – tai ainakin katselemassa sopivaa.

– Aika useasti käy niin, että sitä käydään metsässä hakemassa, mutta jos ei löydy sopivaa, pappa hakee meillekin. Sieltä valitaan papan pihalta valmiiksi katkottuna, kertoo Iiron äiti Tiina Keskisipilä.

Kuusimetsään lähdetään aina koko perhe, Iiro tähdentää.

– Oliviakin tuli mukaan, hän sanoo.

Olivia on Iiron isosisko. Hän on eskarissa, mutta vapaa-aikana sisarusten leikit käyvät hyvin yksiin.

– Leikitään lagoilla ja renkaissa, Iiro listaa yhteisiä tekemisiä.

Urheilullinen perhe liikkuu yhdessä muutenkin. Koti sijaitsee lähellä pesäpallokenttää ja Iiro kertoo käyneensä pelaamassa siellä pesäpalloa. Myös sukset ovat jo päässeet tälle talvelle käyttöön.

Perjantaisin Iirolla on äidin kanssa kotipäivä. Muina viikonpäivinä hän on päiväkodissa, jonka hän aloitti kolmivuotiaana. Vuoden sisään poika on ehtinyt jo käydä kolme osastoa läpi: hän aloitti Nuppusissa, siirtyi Sinikelloihin ja on nyt ollut syyskauden alusta asti Ruususissa. Kavereita tuli onneksi mukana uudellekin osastolle.

– Niilon kanssa olen leikkinyt, Iiro kertoo.

Iiron koko nimi on Iiro Jaakko Sefanias Keskisipilä. Hän on Iiro-nimeen tyytyväinen.

– Se vaan keksittiin, sanoo Tiina Keskisipilä pojan kutsumanimestä. Suuhun sopiva nimi sai jatkokseen toisen ja kolmannen suvusta peräisin olevan etunimen. Jaakko on sekä perheen isän Harri Keskisipilän että papan toinen nimi, ja Sefanias on kaukaisempi esi-isä Tiinan suvusta.

Iiro on saanut omaan huoneeseensa jouluverhot ja -valot, ja aamuisin saadaan eteisessä olevaan pikku laatikkoon terveisiä tontulta. Jouluun on valmistauduttu myös leipomalla pipareita itsenäisyyspäivänä. Minkä mallisia Iiro teki?

– Pieniä kukkia, isoja sydämiä ja isoja tähtiä. Kuusiakin halusin tehdä.

Hyvää joulua Iiro Keskisipilä toivottaa ihan kaikille.