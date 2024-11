Paikallisuutiset

Veteraanien puolisoiden ja leskien ruoka-avustus leikkauslistalla – Yhdistysten avustuseurot halutaan säilyttää

Liisa Ängeslevä Lestijoki

Kymmenkunta kannuslaista veteraanin puolisoa tai leskeä on saanut kaupungin kustantaman ruuan. Kuvituskuva. Kuva: Inka Hurskainen

Kannuksen kaupunki on antanut sotaveteraanien puolisoille ja leskille ruoka-avustusta vuodesta 2005 asti. Tänä vuonna ruokailun piirissä on ollut kymmenkunta henkilöä. Ruoka-avustus on jaettu käytännössä Tammenlehvän perinneyhdistys ry:n kautta ja toimitettu viime vuosina kotiin. Alkuvaiheessa puoli