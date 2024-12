Paikallisuutiset

Vesivuodon vahingot oletettua laajemmat – Kannuksen seurakuntatalon vanhan osan lattiat uusittava

Liisa Ängeslevä Lestijoki

Kannuksen seurakuntatalon vanhan osan lattiat joudutaan uusimaan käytännössä kokonaan. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Kannuksen seurakuntatalon kosteusvaurio on suurempi kuin alunperin arvioitiin. Vesivahingon aiheutti vuoto maapohjaisessa kellaritilassa sijaitsevassa kuumavesiputkessa. Kuumavesiputken liitos on pettänyt ja vuoto havaittiin viime elokuussa. Putki on asennettu 1999.

Kosteusvaurio käsittää käytännössä