Urheilu

Vain digissä! - Toholammin urheilujuhlan palkitut, katso lista tästä

- Vuoden nuoriksi urheilijoiksi valittiin Niilo Paasila ja Saana Remesaho

Vuoden nuoriksi urheilijoiksi valittiin Niilo Paasila ja Saana Remesaho. Palkinnot luovuttivat TU:n sihteeri Sari Pajakoski ja puheenjohtaja Armi Hotakainen.

Toholammin Urheilujuhlan palkitut:

Vuoden Urheilijaksi valittiin painonnostaja Jorma Jokela

Vuoden urheilijan valinta ei ollut helppo tänäkään vuonna. Lahjakkaita urheilijoita on paljon, mutta menestys on tänä vuonna jäänyt vähemmälle. Vuoden urheilijaksi valittu henkilö on menestynyt omassa lajissaan