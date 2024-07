Ihmiset

Nimipäiväänsä viettävä Raila Vähähyyppä muistelee lämpimästi aikaa Kannuksen terveyskeskuksen keittiöemäntänä

Torstai 13.6 Raila, Raili

Kristiina Uutela Lestijoki

Raila Vähähyyppä kotonaan Kannuksessa. Kuva: Kristiina Uutela

Raila Vähähyyppä: ”Jokaisen pitäisi ymmärtää jäädä eläkkeelle kun aika on”

Kannuksesta kotoisin oleva Raila Vähähyyppä on asunut koko ikänsä Kannuksessa, mutta vanhemmista toinen on muualta kotoisin. Isä on kotoisin Kannuksesta ja äiti on Leppävirralta, kertoo Vähähyyppä.

– Isäni oli omien sanojensa mukaan pienviljelijä ja äiti oli kotona, hän lisää.

Miehen lisäksi Vähähyyp