Lestijoki-lehden tekstarit 8.1.2026: ”Lämmin kiitos Verkko Korpela” TOP 70 vuodelta 2025! Tässä luetuimmat, koskettavimmat ja puhutuimmat digijutut Lestijoessa TALVITARJOUS ❄️ Tilaa tästä » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Lestijoen lahjatilaus » Mielipiteet Mitä mieltä olet suden kiintiömetsästyksestä? Lestijoki Ke 7.1.2026 klo 12:15 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Eeli Hautaluoma, Kannus: Totta kai niitä pitää ampua. Liian kesyjä niistä on tullut. Kuva: Kaisa Suomala Mielipiteet Luontoharrastukset Metsästys Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Lestijokilaakson alueen kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös Luetuimmat”Lauantaina päätimme, että maanantaina keitetään kahvit” – Kahvila Paussin paikka avautui uudessa osoitteessa Kannuksen keskustassa Paikallisuutiset 5.1. Jussi Niinistön kolumni: ”Monta syytä juhlaan Kannuksen kaupungin juhlavuoden lisäksi” Mielipiteet 5.1. | Päivitetty 8:34 Lestinjoki 11.8.1976: Kannus yllätti Suomen Cupissa: Ura kaatoi OLS:n 3-0 Paikallisuutiset 5.1. Jumalanpalvelus siirrettiin kirkosta seurakuntakotiin Toholammilla Paikallisuutiset 4.1. | Päivitetty 5.1. Hakekärry syttyi tuleen Lohtajalla Paikallisuutiset 5.1. | Päivitetty 6.1. Lataa lisää TuoreimmatMitä mieltä olet suden kiintiömetsästyksestä? Mielipiteet 12:15 Lestijoki-lehden tekstarit 8.1.2026: ”Lämmin kiitos Verkko Korpela” Mielipiteet 11:52 Purkamatta paras -näyttely avaa vuoden – Kannuksen työväentalo haluaa koko kansan olohuoneeksi Paikallisuutiset 7:50 | Päivitetty 7:52 Juuso Mattila hiihti yhdeksänneksi Skandinavia Cupissa Paikallisuutiset 6.1. ÖT: Kolme poliisia syyteharkintaan Pohjanmaan poliisilaitoksen tutkintaviiveistä Paikallisuutiset 6.1. Kaupallinen yhteistyöNäin kasvatat brändisi näkyvyyttä lyhytvideoiden avulla Mainos Wuohi DigitalMitä kulutusluottojen vertailussa tulee huomioida? Mainos Korkotutka.fiOletko harkinnut kesätyöpaikkaa paikallisessa mediassa? Hae Hilla Groupille! Mainos Hilla GroupKuinka tehdä pitkästä ajomatkasta mukavampi turvallisuudesta tinkimättä? Mainos ovoko.fiVedon tunne kotiovella voi maksaa yllättävän paljon Mainos Tiivi