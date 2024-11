Paikallisuutiset

Märsylässä valmistaudutaan siirtymään Raasakan kouluun –Joulumyyjäiset, joulujuhla ja koulun 125-vuotisjuhla pidetään ensin

Liisa Ängeslevä Lestijoki

Vili Korpela ja Seela Salmén myivät tonttuja kuusenkoristeiksi. Kuva: Liisa Ängeslevä

Märsylän koululla eletään viimeistä kouluvuotta. Ensi syksynä oppilaat ja opettajat muuttavat Kannuksen keskustaan Raasakan kouluun. Mieli tuntuu kylällä olevan haikea, mutta siellä on päätetty katsoa eteenpäin. Kun päätös koulun loppumisesta on tehty, niin se on tehty.

– Ihan kiva, vaikka näyttää vi