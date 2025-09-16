Kotimaa

Marjayhtiö Arctic Groupia koskeva ihmiskauppatutkinta valmistui – Poliisin mukaan poimijoiden viisumeita varten annettiin vääriä tietoja

Thaipoimijoiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi Suomessa. Esitutkinnassa tavoitettiin 140 asianomistajaa.

Iiro-Matti Nieminen
Lestijoki

Marjayhtiö Arctic Groupia koskeva ihmiskauppatutkinta on valmistunut ja asia siirtynyt syyteharkintaan, kertoo poliisi. Thaimaalaisten marjanpoimijoiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi Suomessa kahtena satokautena vuosina 2022–2023.

Esitutkinta kohdistui kolmeen marja-alan yritykseen, jotka

