Urheilu

Kova haaste torstaina: LoVe lähtee puolustamaan pistettä

Kaisa Suomala Lestijoki

NIK on kova vastus mutta perusasiat koetetaan saada kuntoon, sanoo LoVen valmebtaja Erkki Kangasvieri (oikealla). Joukkueenjohtaja on Jari Sinko (vasemmalla). Kuva: Roy Frilund

Lohtajan Veikoilla on torstaina kova haaste, kun joukkue vieraissa kohtaa vahvan Nykarleby IK:n jalkapallon nelosessa.

NIK on yksi sarjan ennakkosuosikeista. Tappioita uusikaarlepyyläisillä on kaksi. Joukkueessa on paljon kokeneita pelaajia, muun muassa veljekset Simon ja Thomas Kula.

LoVe:n alkukausi