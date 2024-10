Kulttuuri

Kim Kannussaari tuo yhtyeensä levynjulkaisukiertueen Kannukseen

Bar Kellarissa monipuolinen livekattaus lauantaina

Kaisa Suomala Lestijoki

Kim Kannussaaren (2. vasemmalta) NO EI! soittaa Kannuksessa lauantaina. Kuva: NO EI!

Melodista ja kantaaottavaa hardcore-punkia soittava NO EI! keikkailee uuden levyn julkaisun kunniaksi. Kiertue ulottuu myös Kannukseen, josta on kotoisin rumpali-taustalaulaja Kim Kannussaari. Laulaja Kimmo Pengerkoski on puolestaan lähtöisin Ylivieskasta.

– Olen siinä kaksi vuotta suunnilleen soitel