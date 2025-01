Urheilu

Keski-Pohjanmaan Triathlon tarjoaa yhteisöllisyyttä ja ohjausta – Lue toimittajan kokemuksia Kannuksen treenipäivältä!

Seuran puheenjohtaja Airi Kentala korostaa seuran tarjoavan ohjausta triathlonin saloihin kaikenkuntoisille.

Keski-Pohjanmaan Triathlonin treenipäivät alkoivat juoksemisella. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Keski-Pohjanmaan Triathlon (KP Tri) on triathlonseura, joka perustettiin vuonna 2014. Seuran nykyinen puheenjohtaja on toholampilainen Airi Kentala. Nimensä mukaan seura toimii laajalla alueella ja jäseniä on ainakin Kannuksesta, Toholammilta, Kokkolasta ja Ylivieskasta.

– Tärkeää on, että seura tar