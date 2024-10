Paikallisuutiset

Kannuksen keskustan remontti alkaa olla tälle syksylle valmis

Torialueen ehostus ensi vuoden suunnitelmissa, valtuusto tekee lopulliset päätökset

Liiketilojen edustat ovat saaneet myös uuden asvalttipinnan Kannuksen ydinkeskustassa. Kuva: Joni Mäki-Petäjä

Kannuksen keskusta-alue on ollut myllättävänä koko kesän. Asvalttikoneet alkavat nyt hiljentyä alueella. Tällä viikolla on saatu asvaltoitua liiketilojen pihoja ja kevyen liikenteen väyliä. Urakkaa on ollut, myöntävät työmaamestari Jyrki Hovi ja työpäällikkö Matti Salmela Kannuksen kaupungilta.

– Yl