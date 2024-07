Paikallisuutiset

”Ideat tippuvat taivaasta” – Himankalainen Leena Sulkala ikuisti neulepuseroon kaikki elämänsä talot

Himangalta löytyy useita käsityötaitureita. Heidän töitään voi ihailla Himankatalon yläkerrassa olevassa näyttelyssä.

Leena Sulkala neuloi elämänsä talot villapaitaan.

Himangan kotiseutuyhdistys on perinteisesti järjestänyt näyttelyn Raumankarin markkinoiden tienoilla. Viime vuonna esillä oli valokuvia, nyt on käsitöiden vuoro.

Leena Sulkalalta näyttelyssä on useita neulepuseroita, joihin hän on itse suunnitellut kuviot. Yksi persoonallisimmista on neule, johon hän