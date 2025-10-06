Paikallisuutiset
Usvakosken tila Kannuksessa tarjoaa hevospalveluita luonnon helmassa ‒ Katso video!
Rakkaus hevosia kohtaan sai Jenni Räinän ja Joonas Haaviston perustamaan yrityksen. Yrityksen tarkoituksena on näyttää, mitä kaikkia näiden eläinten kanssa voi tehdä.
Hevoset ovat olleet tärkeässä roolissa Kokkolasta lähtöisin olevan Jenni Räinän ja kannuslaisen Joonas Haaviston elämässä pienestä pitäen. Heille oli alusta asti selvää, että he haluavat myös tulevaisuudessa olla eläinten parissa.
Räinän mukaan yrittäjyys tuntui aluksi kaukaiselta ajatukselta, että r