Ajatuksia sinulle: Raamatun säännöllinen lukeminen tarvitsee rutiineja

Väinö Väistö Lestijoki

Haluaisitko lukea enemmän Raamattua, mutta aika päivässä tuntuu loppuvan kesken? Minusta ainakin on usein tuntunut tältä. Onko joskus Raamatun lukeminen yksinkertaisesti unohtunut päivältä? Itse voin tunnustaa tämän. Oletko innostunut lukemaan Raamattua niin paljon, että väsyt sen lukemiseen? Minulla käynyt liiankin monta kertaa. Olen kuitenkin löytänyt tähän toimivan ratkaisun, jonka haluan jakaa teille.

Olen kevään aikana tarkastellut ajankäyttöäni. Joskus päivä toki on todella kiireinen, mutta usein päivästä vie paljon aikaa turha kännykkä ja sosiaalinen media. Tämän huomattuani olen tietoisesti vähentänyt kännykän käyttöä. Tästä vapautuvaa aikaa olen käyttänyt Raamatun lukemiseen ja rukoilemiseen. Uskon että monella meistä on jokin asia, mikä vie meiltä paljon aikaa ja on pois Raamatun lukemisesta. Onko sinulla jokin sellainen asia, kännykkä tai jokin muu? En tarkoita tässä välttämättömiä velvollisuuksia tai mielekkäitä harrastuksia. Tarkoitan asioita, jotka vievät meiltä aikaa loppujen lopuksi varsin turhaan, kuten sosiaalisen median ylikulutus.

Raamatun lukemiseen olen tehnyt itselleni rutiinin: aloitan aamuni lukemalla Raamattua 10–20 minuuttia. Olen nyt tehnyt sitä yli kolme kuukautta ja koko ajan se tulee enemmän selkärangasta. Herättyäni nousen heti sängystä ylös ja aloitan Raamatun lukemisella päiväni. Saan viettää heti aamusta aikaa Jumalan kanssa ja Raamatun lukeminen ei jää sen varaan muistanko myöhemmin päivällä. Voin lämpimästi suositella etsimään päivästä jonkin kellonajan, jolloin luet Raamattua. Silloin Raamatun lukemiseen tulee selvä rutiini, joka menee hitaasti mutta varmasti omaan selkärankaan. Toimisiko sinulle aamu, päivä, iltapäivä vai ilta parhaiten? Voit myös kokeilla eri kellonaikoja ja katsoa, mikä aika sopisi sinulle parhaiten.

Olen myös tietoisesti opetellut lukemaan Raamattua tietyn verran päivässä. Luen Raamattua Youversion-nimisen sovelluksen kautta, jonka voi ladata ilmaiseksi kännykkään ja mistä löytyy paljon hyviä Raamatun lukusuunnitelmia. Lukusuunnitelmasta kiinni pitäminen tukee siinä, että luen Raamattua joka päivä kohtuudella: joka päivä tarpeeksi mutta ei liikaa.

Lopuksi muistutan, että Raamatun lukeminen ei ole suoritus vaan yhteistä aikaa Jeesuksen kanssa. Rutiinien luomisella Raamatun lukemiseen tarkoituksena ei ole tehdä siitä suorittamista, vaan taata että joka päivä tulee vietettyä aikaa Jeesuksen kanssa.

Mukavaa ja siunattua päivää sinulle toivottaa Väinö-pappi.

Väinö Väistö

Toholammin seurakunnan seurakuntapastori